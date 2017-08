Libye/ONU : SalamÃ© Ã  Misrata

L'envoyé des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, a visité Misrata, la troisième plus grande ville du pays où il s'est entretenu, mardi dernier, avec des responsables.

M. Salamé, qui est également directeur de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), a rencontré des responsables du Conseil municipal de Misrata, des dirigeants de diverses communautés locales, et des étudiants de l'université de Misrata, avec qui il a discuté des besoins et des projets d'avenir de la ville, a indiqué la Manul sur son compte twitter.

L'envoyé onusien a également salué «la contribution apportée par Misrata à la lutte contre le terrorisme», ainsi que «ses efforts pour construire une Libye unifiée et souveraine". Il a souligné qu'en dépit des défis qui l'attendent, la Libye sera capable de triompher de la crise, a précisé la Manul. L'envoyé spécial des Nations unies avait auparavant effectué sa première visite officielle dans la capitale libyenne Tripoli, depuis sa prise de fonctions en remplacement de Martin Kobler qui a chapoté le dialogue entre factions rivales en Libye, permettant la mise en place du Gouvernement libyen d'union nationale (GNA). Il s'était entretenu avec le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale, Fayez al-Serraj, et le chef de la diplomatie Mohamad al-Taher Siala. Sa rencontre avace al-Serraj avait porté sur les «défis économiques, politiques et sécuritaires» en Libye.

M. Salamé avait également eu une recontre avec le président du Parlement libyen, Aguila Salah Issa, avec lequel il avait examiné notamment les moyens de booster l'action politique en Libye.

Il a été également question d'aborder l'Accord politique libyen et la nécessité de mettre en œuvre ses clauses et de se réunir «dans les brefs délais» au niveau du Parlement pour régler les points en suspens en lien avec l'Accord.

Lors de sa visite, Salamé avait également invité la Manul à retourner en Libye «le plus tôt possible» pour apporter un soutien humanitaire mais également «technique» en vue de l'organisation d'un référendum sur le projet de Constitution et des élections présidentielle et législatives. (APS)