Regard : La gÃ©nÃ©rositÃ© dans les veines

La générosité et le partage ne se font certainement pas priés ou implorés, ces jours-ci. Ils se conjuguent, à tous les temps, à toutes les formes, avec ces «messagers» de la bonne cause qui œuvrent pour consacrer l’action humanitaire, la fraternité, au vrai sens du mot ainsi que l’altruisme.Qui a dit que les algériens n’étaient pas sensibles à la douleur ou au cri de détresse de son prochain ? En tout cas, de bels exemples sont donnés par des jeunes qui n’ont d’ouïe et d’yeux que pour les nécessiteux. Donner, faire du bien, partir à la

«chasse» de bienfaiteurs à l’approche des fêtes de l’aïd est une seconde nature chez des bénévoles dont le souci premier reste, avant tout, répandre la joie autour d’eux. Nos associations s’imposent, c’est un fait, de plus en plus sur le terrain et acquièrent une maturité insoupçonnée et avérée dans la prise en charge des questions qui touchent, de près ou de loin, la société. Ces relais sont devenus, aujourd’hui, une bouée de sauvetage pour une certaine catégorie de la population, à travers des projets utiles qui ont réussi à rendre le sourire à bien de familles. C’est le cas en fait de certaines organisations qui sont même arrivées à effacer de nos esprits cette idée reçue, ancrée, que celles-ci ne sont qu’un gouffre financier, ni plus ni moins. En effet, comme chaque année, des associations caritatives, dirigées par des étudiants, des chômeurs s’investissent corps et âme dans l’opération «UN POUR TOUS». Tous les canaux et supports, à vrai dire, sont utilisés, allant des réseaux sociaux, à l’affichage anarchique sur les murs, les façades de bâtiments, les abris-bus et le bouche à oreille, pour collecter le plus de bêtes et en faire profiter également un maximum de familles démunies et d’orphelins. La fête du sacrifice, pour ces relais de société très actifs, est une opportunité pour tendre la main aux déshérités et leur permettre ainsi de vivre au rythme de ce grand évènement, connu pour être un moment de partage et de convivialité.



Samia D.