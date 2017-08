Caravane de sensibilisation sur lâ€™environnement : Escale aux Andalouses

La caravane de sensibilisation sur l’environnement mise en branle le 2 août pour sillonner les 14 wilayas côtières du pays a fait escale mardi dernier à la plage «Les Andalouses» sur la corniche oranaise.

Organisée par l’Association nationale de volontariat (ANV), cette caravane se propose de sensibiliser les estivants sur la propreté de leur environnement, notamment celui des plages sous le slogan «Je protège ma plage en la laissant propre». Une opération de volontariat ciblant le nettoyage de la plage «Les Andalouses» a été lancée associant les membres du mouvement associatif local et les membres de l’ANV. Le coup d’envoi a été donné par le secrétaire général de la wilaya d’Oran. De nombreux estivants présents sur les lieux depuis les premières heures de la matinée se sont joints aux bénévoles des différentes associations pour participer à l'opération de nettoiement de la plage. «Notre objectif est de sensibiliser les estivants sur la préservation de l’environnement, notamment sur la propreté des plages par des actions de proximité comme le volontariat. Nous discutons avec les estivants et nous distribuons des dépliants pour les sensibiliser sur le nettoyage des plages. Jusqu’a présent, nous avons sillonné 13 wilayas côtières dans l’est, le centre et dans l’ouest du pays», a indiqué à l’APS le président de l’ANV, Ahmed Melha, ajoutant que l’opération sera clôturée le 26 août à la plage de Marsat Ben M’hidi (Tlemcen), dans l’extrême ouest du pays. En outre, 20 associations d’Oran œuvrant dans la protection de l’environnement ont participé à cette opération. Chaque association a mobilisé cinq de ses membres pour cette action.

D'autre part, une caravane locale sillonne depuis le 13 juillet dernier les plages de la wilaya d’Oran pour sensibiliser sur la préservation de l’environnement en général et la propreté des plages en particulier, ainsi que des actions de volontariat, a indiqué, pour sa part, Ghenoun Mohamed, coordinateur des activités culturelles de la direction de l’éducation d’Oran, soulignant que les membres de la caravane locale, en plus des membres des différentes associations, proviennent d’horizons divers, notamment du secteur de l’éducation, de la jeunesse et des sports et de l’action sociale, ainsi que des élus de l’APW d’Oran. Les services de la wilaya d’Oran, de la direction de l’environnement et de l’APC d’El-Ançor ont participé à cette initiative. (APS)