ForÃªt dâ€™Ain Ghrab : Lieu de rafraichissement

La forêt d’Ain Ghrab à Djebel Messaâd dans la wilaya de M’sila constitue pratiquement l’unique lieu de rafraichissementet d'oxygénation pour les habitants de la wilaya de M’sila notamment de ses commues Sud.

C’est le premier espace forestier que rencontre le visiteur venant à M’sila du côté de la wilaya de Djelfa. Et il en fut ainsi même du temps des grandes transhumances, comme en témoigne un des vers chantés par le ténor de la musique bédouine Khelifi Ahmed : «Bitna cheg Ain Ghrab» signifiant que les nomades ont dressé leur camp à Ain Ghrab.

Chaque été, cette forêt devient une destination privilégiée pour les M’silis, voire même pour les habitants de la wilaya de Djelfa qui y passent des heures à l’ombre de ses pins peuplant une aire d’environ 20.000 hectares. En dépit de l’absence de structures d’accueil, nombre d'habitants du Hodna ont pris l’habitude de venir y passer d’agréables moments durant leur temps libre en apportant avec eux tous ce dont ils ont besoin : eau, boissons rafraichissantes et sandwichs faits maison. Certains y préparent des grillades en plein air avec le risque, parfois, de laisser leurs feux allumés.

Les enfants, de leur côté, trouvent dans ce vaste espace sans murs, ni routes une occasion pour courir et jouer sous l'oeil vigilant des parents bien plus conscients du risque d’égarement que leur progéniture.

Un peu à l’écart, les jeunes couples s’installent pour siroter qui un thé, qui un café, et grignoter des arachides à l’ombre de grands arbres, prenant des moments d’intimité que des enfants n’hésitent souvent pas à rompre, en cherchant leur ballon ou juste parfois en faisant semblant de le chercher.

El Djour, une boisson prisée dans la région



Certains trouvent également dans ce lieu serein un endroit idéal pour la lecture même si la majorité des jeunes préfèrent à cela surfer sur le web, sur un smartphone ou tablettes en profitant de la connexion 4G accessible à la faveur de la proximité du chef-lieu de la commune de Djebel Messaâd. Pour ces derniers, les nouvelles technologies de communication supplantent le livre en offrant des supports permettent à la fois de lire, de regarder des vidéos et de jouer.

Boisson traditionnelle, El Djour se trouve de plus en plus de consommateurs dans la région de Djebel Messaâd. Un café à l’entrée de cette localité s’en est fait sa spécialité au regard de l’engouement pour cette infusion observée parmi les visiteurs de la région. Cette boisson à la couleur rouge foncée est une infusion de plusieurs plantes poussant à longueur d’année dans la région et spécialement après les chutes de pluies dont le romarin, le pistachier lentisque, Deghent, Tislahine, feuille de pin et Chelida. C’est cette dernière plante qui donne la couleur rouge foncé à ce mélange de plantes de montagne préparée sur un feu doux et pris chaud. Préparé dans les cafés de la région comme dans les maisons, El Djour serait ainsi indiqué le traitement et le soulagement des problèmes de l’appareil digestif dont ceux du colon et des diarrhées, le rhume, l’asthme, l’hypertension et le diabète, assure-t-on.

(APS)