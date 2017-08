Tizi-Ouzou : ArrivÃ©e de la 3e caravane artistique

Une 3e caravane artistique qui s’inscrit dans le cadre du programme fixé par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et celui de la Culture sillonnera des localités de la wilaya de Tizi-Ouzou à partir du 17 août, a-t-on appris mercredi de la Direction locale de la culture. Placée sous le parrainage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la caravane artistique regroupe des artistes de différentes tendances et de plusieurs régions du pays, ce qui contribuera à l’instauration et au renforcement des échanges culturels et la promotion de l’activité artistique, a-t-on expliqué dans un communiqué. La première halte de cette 3e caravane est prévue dans la ville de Draâ Ben-Khedda qui accueillera, dans la soirée de jeudi, une pléiade d’artistes dont Nordine Allane, Izorane, Nacer Mokdad,Tinhinane, Youva et l’orchestre Le friand.

Toujours dans la perspective de semer la joie, mettre de l’ambiance et égayer les soirées des habitants de la wilaya de Tizi-Ouzou, les animateurs de l’évènement s’introduiront vendredi, 18 août, dans la localité d’Aït Khelili dans la daïra de Mekla, a-t-on fait savoir. Le programme de passage de la caravane sera clôturé samedi avec un gala artistique inscrit au profit des citoyens de la commune d’Amechtras à Boghni, a-t-on souligné. En plus du chant et de la musique qui domineront les spectacles, les organisateurs ont intégré au programme des activités destinées aux enfants, à l’instar du théâtre avec les troupes Numidia de Bordj Bou Arréridj et la coopérative Mezghena d’Alger. La mise sur pied de cette caravane artistique se veut être une manière d’accorder aux soirées un aspect familial et faire profiter toutes les tranches d’âge de ce programme d’animation initié dans le cadre de la saison estivale. (APS)