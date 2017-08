Le Coin du copiste : librairie des Ã©coles

Il y a du mouvement dans les espaces culturels. Quand bien même il est imperceptible pour le commun des mortels. Si une bonne majorité des Algérois ne prêtent pas attention aux librairies dont on aura fait le tour dans la ville, entre celles qui sont bien installées et possèdent une fidèle clientèle et celles qui font commerce de livres d’occasion, certains gérants, qui ont saisi le bon filon, ouvrent leurs portes, il faut bien convenir que ces lieux, s’ils ne sont pas beaucoup fréquentés, commencent à se spécialiser dans le contenu des livres qu’ils mettent en vente. Pendant que certains de ces espaces mettent la clé sous le paillasson, pour on ne sait quelle raison précise, d’autres affleurent pour le bonheur des lecteurs assidus. Cette fois, l’initiative revient à une personne qui a pensé aux livres scolaires dont certaines filières ne sont pas disponibles. Ainsi, pour accompagner les enfants, lycéens et étudiants dans leur cursus, des étagères entières ont été fournies de livres parascolaires et autres disciplines scientifiques. Cela peut constituer une aide non négligeable pour cette catégorie de lecteurs pour affiner et parfaire leurs études. Il fallait y penser et trouver un bon lot d’ouvrages recherchés par nos jeunes, et pas toujours disponibles lorsqu’il s’agit de publications récentes. Ceci étant dit, ce genre de librairie a pignon sur rue, mais elle n’est pas toujours pourvue de livres de facture récente. Baptisé la

«Librairie des écoles», un établissement d’Alger propose, depuis quelque temps, des manuels scolaires. Cette nouvelle librairie située au centre commercial El Qods, à Chéraga, est partenaire des éditions Oxford, Larousse et beaucoup d’autres maisons étrangères. Elle propose de ce fait des livres en anglais, des encyclopédies et des audiobooks en CD. Mais ce n’est pas tout, les amateurs de romans de tous genres, de bandes dessinées, de contes pour enfants et de best-sellers mondiaux seront tout aussi comblés de découvrir ce nouveau petit paradis des mots. La librairie se trouve au niveau M1 du centre commercial, n’hésitez pas à aller y faire un tour. Elle est ouverte en semaine de 9h à 17h.

L. Graba