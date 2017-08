Exposition Â« Rencontres et contrastes Â» : rÃ©elle diversitÃ©

Dix artistes peintres se sont réunis pour exposer collectivement, jusqu’au 31 août, une sélection de peintures et de sculptures à la galerie EzzouArt à Alger, sous l’intitulé «Rencontres et contrastes». Exposition à laquelle jeunes et moins jeunes, hommes et femmes se sont donné rendez-vous pour une exploration de la beauté picturale.

Les artistes en question sont Amina Séghier, Arab Ahmim, Abdelkrim Khaldi, Wiam Moulla, Kamel Nour, Wassila Laouir, Farida Dekdouk, Mourad Tiacht, Widad Chetouh et Abla Benaibeche. Paremi les œuvres exposées, des sculptures, des silhouettes et des formes de visages de tendance africaine. Proposant une réelle diversité artistique, que ce soit côté styles, écoles, techniques ou même sujets traités, chaque artiste s’en est donné à cœur joie et s’est exprimé à travers son pinceau pour faire découvrir son univers imaginaire, tantôt abstrait et mirifique, tantôt ancré dans nos traditions et notre patrimoine. Influencé par l’école orientaliste, Mourad Tiacht met en valeur la Casbah d’Alger, des tableaux de nature morte mais aussi un sujet qui semble lui plaire : la fantasia ou l’art de la chevalerie dans lequel il s’exprime via trois toiles. Pour sa part, Amina Seghir rend hommage à l’ancienne ville d’Alger, à travers des gravures de Bab El-Oued et de Djamaâ Edjdid en 1830, alors que Wassila Laouir excelle dans le cubisme et dans l’illustration de la famille en utilisant des couleurs chatoyantes. Kamel Nour a pour sa part exploré dame nature en mettant en exergue la faune sauvage. Il a peint dans le style du cubisme de grandes toiles représentant éléphant, tigre et perroquet en utilisant des couleurs vives et chaudes. Widad Chetouh a de son côté mis en avant la toile paysage avec montagnes, lacs et plage en coucher de soleil. Wiam Moulla s’est distinguée en mettant en exergue une peinture mystérieuse et semi-abstraite. Avec son pinceau impressionniste, elle utilise des couleurs sombres et donne vie à un univers nocturne comme la lune et les chauves-souris. Enfin, Abla Benbaibeche a rendu hommage au patrimoine millénaire de la culture targuie. Elle a présenté trois fabuleux tableaux qui illustrent la composante de la société targuie, l’homme bleu du désert et la reine Tin Hinan.

Kader Bentounès