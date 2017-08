Mouvement de joueurs : 8 internationaux ont changÃ© de club

Huit joueurs de la sélection algérienne de football ont changé de club lors de l’actuel marché estival des transferts, alors que d'autres sont dans le flou à l'image du milieu offensif de Leicester City (Premier league anglaise), Ryad Mahrez, à 16 jours de la fin du mercato d'été dans la plupart des pays européens.

Le premier à avoir ouvert le bal est le gardien de but international Chamseddine Rahmani, qui s'est engagé avec le CS Constantine pour deux ans, en provenance du MO Béjaïa, relégué en Ligue 2. L'ailier gauche de l'Olympique lyonnais Rachid Ghezzal, qui était à deux doigts de prolonger son bail, a fini par quitter son club formateur pour dire oui à la tentation de l'AS Monaco, champion de France en titre, et signer un contrat de quatre saisons. Ghezzal (25 ans) a réalisé ainsi un bon coup en rejoignant le club de la Principauté, puisque le frère cadet de l'ancien international algérien Abdelkader a opté pour un club en pleine ascension et qualifié pour la Ligue des champions, un challenge sportif important pour le joueur algérien. Le milieu offensif de Montpellier (France) Ryad Boudebouz, auteur d'une saison 2016-2017 exceptionnelle (11 buts et 9 passes décisives en 33 matchs de Ligue 1) a choisi la Liga espagnole par la porte du club andalou du Betis Séville en signant un contrat de 4 années. Boudebouz va retrouver à Séville son coéquipier en sélection, le défenseur central Aïssa Mandi, qui s'était engagé avec le Betis en 2016 en provenance du Stade de Reims (Ligue 2/France). Le néo-international et attaquant Idriss Saâdi, qui a évolué la saison dernière à titre de prêt à Courtrai (Belgique) en provenance de Cardiff City (Championship anglaise), a choisi de retourner en France en paraphant un contrat de quatre ans avec le nouveau promu en Ligue 1, le RC Strasbourg. Saâdi (25 ans) a signé ses débuts officiels avec l'équipe nationale en juin dernier à l'occasion du match amical face à la Guinée (2-1) et le Togo (1-0), comptant pour la 1re journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019. Les deux défenseurs centraux Hicham Belkaroui (26 ans) et Rafik Halliche (30 ans) ont choisi le Portugal pour s'engager respectivement avec Moreirense et Estoril Praia. Les deux joueurs avaient déjà joué au Portugal et il ne s'agit donc que d'un retour pour Belkaroui (ex-ES Tunis) et Halliche (ex-Qatar SC). Ce dernier n'est plus convoqué en équipe nationale depuis quelque temps déjà. Attal, de Paradou à Courtrai Le jeune défenseur du Paradou AC Youcef Attal (21 ans), véritable révélation lors des deux derniers matchs des Verts face à la Guinée et au Togo, a été prêté pour une saison à Courtrai. Attal devrait suivre le chemin du défenseur central Ramy Bensebaïni, formé au PAC avant d'être prêté d'abord à Lierse (Belgique) puis à Montpellier (France), avant de signer en 2016 pour 4 ans avec le Stade rennais. Le dernier joueur à avoir changé de club est le milieu offensif de West Ham (Angleterre) Sofiane Feghouli, signataire lundi d'un contrat de cinq saisons avec Galatasaray (Super Lig turque). Le joueur algérien a connu une première saison difficile chez les «Hammers» à cause notamment de ses blessures à répétition. Cette situation a poussé de nombreuses personnes dans l’entourage du club londonien à prédire la libération du joueur algérien à l’occasion du mercato estival.

Il a pris part à 23 matchs avec West Ham la saison écoulée, inscrivant 3 buts. Par ailleurs, d'autres éléments sont dans l'expectative à l'image de Ryad Mahrez ou encore du sociétaire du FC Porto (Portugal) Yacine Brahimi. Le feuilleton Mahrez n'est pas prêt de finir puisque l'ancien joueur du Havre (France) a annoncé sa décision de quitter les Foxes mais la direction du club a revu à la hausse ses exigences financières pour le céder en fixant la somme de 55 millions d'euros, ce qui a fini par dissuader certains éventuels acquéreurs à l'image de l'AS Rome (Italie). Des joueurs comme Faouzi Ghoulam (Naples/Italie), Hilal Soudani (Dinamo Zagreb/Croatie) ou encore Sofiane Hanni (Anderlecht/Belgique) ont choisi par contre la stabilité.