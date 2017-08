Feghouli a Galatasaray pour Â«gagner des titresÂ»

Le milieu international algérien de West Ham (Premier league anglaise) Sofiane Feghouli a choisi de s'engager avec Galatasaray (Div.1 turque de football) pour «gagner des titres», soulignant qu'il attendait «depuis longtemps» la concrétisation de son transfert. «J'attendais ce transfert depuis longtemps, je rejoins un grand club avec lequel je veux gagner des titres à commencer par le championnat cette saison. Je dois travailler davantage pour m'imposer», a affirmé Feghouli lundi soir à la presse locale. Le joueur algérien (27 ans), qui a signé un contrat de 5 ans avec le club stambouliote en provenance de West Ham, s'exprimait en marge du match disputé à domicile par sa nouvelle équipe face à Keyserispor (4-1) en clôture de la 1re journée du championnat turc. «C'est la première fois que je rends visite à ce stade, il est magnifique avec des supporters très chauds. Je suis impatient de fouler cette pelouse et signer mes débuts avec Galatasaray», a-t-il ajouté. Le 4e du dernier championnat de Turquie a cassé sa tirelire cet été pour engager des recrues de poids, notamment l'attaquant français Bafétimbi Gomis et l'international marocain Younès Belhanda.

Le joueur algérien a connu une première saison difficile avec West Ham à cause notamment de ses blessures à répétition. Cette situation a poussé de nombreuses personnes dans l’entourage du club londonien à prédire la libération du joueur algérien à l’occasion du mercato estival. Il avait pris part à 23 matchs avec West Ham la saison écoulée, inscrivant 3 buts. Ecarté de la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 disputée au Gabon, Feghouli a effectué son retour chez les Verts en juin à l'occasion du match amical face à la Guinée (2-1) et devant le Togo (1-0) dans le cadre de la 1re journée (Gr. D) des qualifications de la CAN-2019.