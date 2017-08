Burkina Faso : Sylla (CSC), Ã©lu meilleur joueur 2016-2017

L'ancien milieu défensif du RC Kadiogo (Div.1 burkinabé), Ousmane Junior Sylla, qui s'est engagé cet été pour trois ans avec le CS Constantine (Ligue 1 algérienne), a été désigné meilleur joueur de la saison 2016-2017 par la Fédération burkinabè de football (FBF), rapporte mardi la presse locale. Ousmane Junior Sylla (26 ans) a été distingué par un comité d'entraîneurs de première et de seconde division. La FBF a, par la même occasion, dévoilé son onze-type de la saison en choisissant les meilleurs joueurs par poste et dont fait partie Sylla. Au cours de la même cérémonie, plusieurs autres récompenses ont été décernées par l’instance faîtière du football burkinabé. Le meilleur buteur du championnat Abdoul Salam Kagambêga (USFA) a reçu un trophée. Outre Ousmane Junior Sylla, le CSC s'est également attaché les services de l'attaquant malien Moctar Mohamed Cissé. Décidée depuis une année et demie par l'ancien président de la Fédération algérienne de football (FAF) Mohamed Raouraoua, l'interdiction de recrutement des joueurs étrangers a été levée avec l'arrivée du nouveau président de l'instance fédérale, Kheïreddine Zetchi, élu le 20 mars dernier.