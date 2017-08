Joueur UEFA 2016-2017 : Buffon, Ronaldo et Messi en lice

Gianluigi Buffon et les incontournables Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont en lice pour le trophée du joueur UEFA de la saison 2016-2017, a annoncé mardi l'UEFA. L'identité du lauréat — Buffon, Ronaldo ou Messi — sera dévoilée le 24août à Monaco, en marge du tirage au sort de la phase de groupes de Ligue des champions, tandis que le classement entre les 4e et 10e places a été publié mardi. Gardien et capitaine de la Juventus Turin, Buffon a réalisé le doublé Coupe-Championnat d'Italie et a atteint la finale de la Ligue des champions, remportée 4-1 par le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais, qui a également décroché le Championnat d'Espagne et la Supercoupe d'Europe, fait figure de grand favori pour se succéder à lui-même. Avec une troisième couronne de ce trophée individuel (après 2013-2014 et donc 2015-2016), il devancerait son grand rival Messi (élu en 2010-2011 et 2014-2015), qui n'a gagné que la Coupe d'Espagne avec le FC Barcelone. Neymar, devenu début août le joueur le plus cher de l'histoire en passant du Barça au Paris SG contre 222 millions d'euros, ne figure pas dans le top 10. Le classement est déterminé par un jury comprenant 80 entraîneurs ayant participé aux phases de groupes de C1 et C3 la saison dernière, ainsi que 55 journalistes issus des 55 fédérations membres de l'UEFA. Les joueurs sont évalués sur leurs performances dans toutes les compétitions auxquelles ils participent, a précisé la confédération européenne dans son communiqué.