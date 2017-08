Tennis : La Russe Maria Sharapova invitÃ©e Ã  l'US Open

La Russe Maria Sharapova, de retour à la compétition après une suspension de 15 mois pour dopage au meldonium, a reçu une invitation (wild-card) à l'US Open (28 août - 10 septembre), ont annoncé les organisateurs mardi. «L'ancienne vainqueur de l'US Open Maria Sharapova va participer à un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis plus de 18 mois», selon le site internet du tournoi. La joueuse de 30 ans, actuellement 148e mondiale, n'a plus évolué à ce niveau depuis son élimination en quart de finale de l'Open d'Australie 2016 par Serena Williams. Sharapova, vainqueur du célèbre tournoi new-yorkais en 2006, soigne actuellement une blessure au bras gauche qui l'a contrainte à déclarer forfait à Stanford après avoir passé le premier tour, et à Toronto la semaine dernière.