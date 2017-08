Ã€ lâ€™occasion de la fÃªte nationale de leur pays : Le Chef de lâ€™Ã‰tat fÃ©licite le prince de la PrincipautÃ© de Liechtenstein, et ses homologues du Congo, de la RÃ©publique de CorÃ©e et de lâ€™Inde

A l’occasion de la fête nationale de leur pays

Le Chef de l’État félicite le prince Aloïs de la Principauté de Liechtenstein...

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au prince Aloïs de la Principauté de Liechtenstein, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a renouvelé sa disponibilité à œuvrer à la promotion des relations de coopération entre les deux pays. «La célébration par la Principauté de Liechtenstein de sa fête nationale m’offre l’agréable occasion de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens et au mon nom personnel, nos sincères félicitations auxquelles je joins mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité au peuple liechtensteinois», a écrit le président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse opportunité pour vous renouveler ma disponibilité à œuvrer, avec vous, à la promotion des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays», a ajouté le chef de l’Etat.



… Et ses homologues du Congo Denis Sassou N’Guesso…



Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à poursuivre la concertation politique entre les deux pays «conformément à l’esprit et aux objectifs de l’Union africaine». «La célébration de la fête nationale de la République du Congo m’offre l’agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu’en mon nom personnel, nos sincères félicitations auxquelles je joins mes vœux de santé et de bien-être pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple congolais frère», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse opportunité pour me féliciter de la qualité des liens traditionnels d’amitié, de solidarité et de coopération qui unissent nos deux pays, rehaussés à la faveur de la visite d’Etat que vous avez effectuée en Algérie», a-t-il souligné. «Je voudrais, également, saisir cette heureuse occasion pour vous réitérer ma disponibilité à œuvrer, avec vous, au renforcement et à l’approfondissement des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays et à poursuivre la concertation politique entre l’Algérie et la République du Congo, conformément à l’esprit et aux objectifs de l’Union africaine», a ajouté le chef de l’Etat.



...de la république de Corée Moon Jae-in...



Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République de Corée, Moon Jae-in, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé son souhait de hisser les relations liant les deux pays à de plus hauts niveaux en approfondissant le dialogue et les consultations politiques sur les questions d’intérêt commun. «A l’occasion de la fête nationale de votre pays, j’ai le plaisir de vous présenter au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos très chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de bien-être et de santé pour vous-même et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple coréen», a écrit le président de la République dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous exprimer mon entière satisfaction quant au niveau atteint par nos relations de coopération et d’amitié depuis que nous avons signé avec feu le Président Roh Moo-hyun la déclaration bilatérale de partenariat stratégique à Alger en 2006», a souligné le chef de l’Etat. «Je tiens aussi à vous faire part de mon souhait de hisser, avec vous, ces relations à de plus hauts niveaux, en approfondissant notre dialogue et nos consultations politiques sur les questions d’intérêt commun et en élargissant à de nouveaux domaines notre coopération, pour tirer avantage des complémentarités importantes qui existent entre nos deux économies pour le bénéfice de nos deux peuples amis», a ajouté le président de la République.



….Et de l’Inde Ram Nath Kovind



Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue indien, Ram Nath Kovind, à l’occasion de la célébration du 71e anniversaire de l’indépendance de son pays, dans lequel il lui a affirmé sa disposition à œuvrer pour le développement des relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines. «Il m’est agréable, au moment où la République de l’Inde fête le 71e anniversaire de son indépendance, de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple indien ami», a écrit le président de la République dans son message. «Je voudrais, également, en cette heureuse circonstance, vous féliciter encore une fois de votre élection à la tête de la République de l’Inde, tout en vous faisant part de ma disposition à œuvrer de concert avec vous pour raffermir les relations d’amitié et de solidarité qui nous lient dans tous les domaines au mieux des intérêts de nos deux pays et de nos deux peuples amis», a ajouté le Président Bouteflika. (APS)