RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo : 7,7 millions de personnes menacÃ©es de famine

Un rapport publié le 14 août 2017, par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) indique que «près de 7,7 millions de personnes sont confrontées à des souffrances extrêmes liées à la faim face à la hausse des actes de violences et des déplacements de population, soit 30% de plus que l’année dernière. Entre juin 2016 et juin 2017, le nombre de personnes exigeant une aide alimentaire urgente a augmenté de 1,8 million, passant de 5,9 à 7,7 millions.