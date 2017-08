PÃ©trole : LÃ©ger recul Ã  Londres

Les prix du pétrole reculaient légèrement hier en cours d’échanges européens, après une nette baisse la veille alors que les marchés commencent à s’inquiéter d’une demande mondiale moins robuste qu’attendue. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 50,63 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 10 cents par rapport à la clôture de lundi.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de septembre cédait neuf cents à 47,50 dollars. Les prix ont atteint leur plus bas depuis trois semaines, à 50,44 dollars pour le Brent, et à 47,34 dollars pour le WTI.

«Les prix se sont stabilisés mardi, mais ils ont reculé de près de 2,5% la veille», s’est inquiété Henry Croft, analyste chez Accendo Markets. Les données des raffineries chinoises, qui ont utilisé moins de pétrole brut que prévu en juillet, avaient inquiété les marchés lundi.

Mais la demande américaine, dont la vigueur cet été a permis d’écluser les abondantes réserves des Etats-Unis, pourrait elle aussi commencer à flancher. «La demande américaine de brut ralentit normalement en septembre, et quand on ajoute une production qui augmente, cela devrait faire augmenter les exportations des Etats-Unis», ont commenté des analystes de JBC Energy Markets. Les analystes observeront donc avec une attention particulière les données hebdomadaires sur les réserves américaines, qui seront publiées par le Département américain de l’Energie (DoE) mercredi en cours de séance européenne.

Pour la semaine achevée le 11 août, les stocks de brut pourraient avoir reculé de 3,6 millions de barils, ceux d’essence de 950.000 barils, et ceux de produits distillés de 250.000 barils, selon la médiane d’un consensus d’analystes compilé par l’agence Bloomberg. La fédération professionnelle de l’American petroleum institute (API) publiera ses propres données mardi après la clôture européenne.