SuÃ¨de : Lâ€™inflation augmente Ã  2,2 %

Le taux d’inflation en Suède a augmenté au mois de juillet par rapport au mois précédent, à 2,2%, son plus haut niveau depuis décembre 2010, selon les chiffres publiés hier par l’institut statistique national. C’est la troisième fois depuis le début de l’année que ce taux atteint les 2% d’objectif officiel de la banque centrale, la Riksbank. En juin, la Suède avait enregistré un taux d’inflation stable, à 1,7%. La hausse des prix des voyages organisés, des billets d’avion, de l’électricité et des denrées alimentaires a contribué à l’augmentation. L’indice pris en compte par la banque centrale (prix à la consommation à taux d’intérêt fixes, KPIF) s’est élevé à 2,4%. «Les chiffres d’aujourd’hui offrent une pause bienvenue pour la Riksbank et rendent les mesures de relance moins probables à court terme», a relevé la banque Nordea dans une analyse. La Riksbank maintient depuis février 2016 son principal taux directeur en territoire négatif, à 0,50%, afin de soutenir la croissance et la consommation. Selon Anna Breman, économiste en chef de la banque Swedbank, interrogée par l’agence suédoise TT, ce taux pourrait amener la banque centrale à augmenter les taux avant le troisième trimestre 2018, ce qu’elle avait auparavant indiqué. «On peut miser sur un certain repli à l’automne, mais je crois que l’inflation va se maintenir autour de 2%», a-t-elle dit. L’économie suédoise se porte bien. Fin juillet, les premières estimations annonçaient que le produit intérieur brut (PIB) du pays avait enregistré une hausse de 1,7% au deuxième trimestre.