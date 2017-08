Etats-Unis : ProgrÃ¨s des stocks des entreprises

Les stocks des entreprises manufacturières et de distribution aux Etats-Unis ont enregistré une hausse plus prononcée que prévue en juin en atteignant une croissance de 0,5%, selon les chiffres publiés par le département du Commerce. En données corrigées des variations saisonnières, la valeur des marchandises emmagasinées par ces entreprises s’est élevée à 1.869,3 milliards de dollars, en hausse de 0,5%. Les analystes s’attendaient à une hausse de 0,4%. Ils avaient déjà avancé de 0,3% en mai. Sur un an, en juin, les stocks, qui entrent dans le calcul du Produit intérieur brut (PIB), ont progressé de 2,8%. Les stocks chez les détaillants ont globalement progressé de 0,6% et de 0,2% chez les industriels. En données ajustées, les concessionnaires automobiles ont continué de reconstituer leurs stocks qui ont grimpé de 0,7%, de même que les drogueries/quincailleries (+0,7%). En revanche, les magasins d’habillement (-0,2%) et les grands magasins (-0,6%) ont préféré puiser dans leurs stocks. Au rythme d’écoulement de juin, les stocks représentaient 1,38 mois de ventes en éliminant les fluctuations saisonnières pour 1,40 en mai. Le ministère a par ailleurs indiqué que les ventes des entreprises manufacturières et des détaillants ont progressé de 0,3% sur un mois en mai mais en hausse de 4,3% sur un an.