Anticiper le retour des « combattants terroristes étrangers »

Repris par différents médias européens, le coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove, a révélé que les gouvernements des pays membres de l’Union Européenne (UE), coordonnent leur action avec les Etats de la rive sud de la Méditerranée principalement, l’Algérie dont l’expérience en matière de lutte anti terroriste ainsi que sa stratégie de déradicalisation est reconnue partout. Selon De Kerchove, une cellule de coordination composée d’experts siégera prochainement à Bruxelles. L’UE semble ainsi prendre la pleine mesure du retour en Europe des milliers de ses ressortissants qui ont rejoints DAECH en Irak et en Syrie. Présentés souvent par les médias de ces pays comme des personnes dangereuses d’origine étrangère, ces individus sont en réalité des Européens de par leur nationalité, souvent nés dans ces pays, même s’ils sont des binationaux. Près de 5.000 combattants du groupe terroriste Etat islamique sont sur le retour. Un tiers vers les pays de l’Union européenne. Pour le directeur exécutif contre le terrorisme de l’ONU, leur identification est une priorité. Lors d’une récente rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, nous avons appris que contrairement à ce qui est véhiculé dans les médias outre méditerranée, l’Algérie n’a recensé jusqu’à présent que 5 individus qui ont rejoint les rangs de DAECH. Contrairement au Maroc et à la Tunisie qui comptent un nombre beaucoup plus important, la France restant, par ailleurs, un des pays européens qui recensent un nombre inquiétant de ses ressortissants embrigadés en Syrie et en Irak. Les services de renseignement et de police de France ont, d’ailleurs, recensé 12.000 personnes fichées S , selon le rapport d’activité 2016 de la délégation parlementaire au renseignement.

La résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité́ définit les combattants terroristes étrangers comme des individus «qui se rendent dans un Etat autre que leur Etat de résidence ou de nationalité́ dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer, de dispenser ou recevoir un entrainement au terrorisme, notamment dans le cadre d’un conflit armé ».

Rappelons que notre pays a renforcé l’arsenal juridique en matière de lutte antiterroriste en amendant son code pénal pour tenir compte de cette nouvelle donne. Des peines de cinq à dix ans de prison pour tout «acte de déplacement des Algériens ou des ressortissants étrangers résidant en Algérie d’une manière légale ou illégale, vers un autre Etat afin de commettre, inciter à commettre ou s’entraîner à commettre des actes terroristes».

Il s’agit aussi de l’«incrimination des actes de financement et d’organisation des opérations de déplacement vers un autre Etat» afin de commettre des actes terroristes, «en utilisant les Technologies de l’information et de la communication (Tic), ou tout autre moyen», ainsi que « l’incrimination des actes de recrutement pour le compte des associations, corps, groupes, ou organisations terroristes ou leur organisation ou le soutien de leurs actes ou activités ou la diffusion de leur idéologie en utilisant les Tic ou tout autre moyen ».

M. Koursi