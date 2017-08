Tipaza : DÃ©couverte dâ€™explosifs et de casemates

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 14 août 2017, à Tipaza (1re Région militaire) un atelier de fabrication d’explosifs et huit casemates pour terroristes, contenant six fusils semi-automatique de type Simonov, une mitrailleuse de type RPK, un fusil à pompe, un fusil de chasse, un mortier, huit paires de jumelles, ainsi qu’une importante quantité de munitions et des outils de détonation», précise la même source. Dans le même contexte et lors d’une opération de fouille et de recherche menée à Bouira (1ère Région militaire), un détachement de l’ANP «a découvert le cadavre du terroriste dénommé B. Mohamed, enterré près d’une casemate pour terroristes contenant sept téléphones portables et une quantité de médicaments et de subsistances de vivre». Un autre détachement «a détruit deux bombes de confection artisanale à Médéa». Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des Gardes-frontières «ont appréhendé, à Tlemcen (2e Région militaire), un narcotrafiquant en possession de 115 kilogrammes de kif traité, tandis que plus de 100 grammes de cocaïne ont été saisies à Oran». En outre, des détachements de l’ANP «ont arrêté à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), «13 contrebandiers de nationalités africaines et saisi en leur possession des appareils d’orpaillage et un téléphone satellitaire, tandis que 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Adrar et Béchar», conclut le communiqué du MDN. (APS)