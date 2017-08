Groupes terroristes au Sahel : Lâ€™union diabolique

A quelques heures de l’ouverture du Sommet G5 au Mali, ce 2 juillet de l’année en cours, une vidéo de 17 minutes devient virale : On y voit six otages détenus par le «Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans» (GSIM), une alliance qui fédère plusieurs mouvements terroristes.

Les quatre premiers ont été kidnappés au Mali, Sophie Pétronin, Française, en décembre 2016, Béatrice Stockly, Suissesse, en janvier 2016, Gloria Cecilia Narvaez Argoti, Colombienne, en février 2017, Stephen McGown, Sud-Africain, en novembre 2011 et les deux autres au Burkina Faso, Arthur Kenneth Elliott, Australien, en janvier 2015 et Iulian Ghergut, Roumain, en avril 2015.

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin) a annoncé sa création en mars de l’année en cours. Pourtant les six otages ont été enlevés bien avant cette date. En fait ce groupe est le produit d’une fusion de plusieurs groupes qui lui préexistaient : Cinq chefs ont pris soin d’«immortaliser» cette union avec une photo où on les voit assis côte à côte : Iyad Ag-Ghali, chef du groupe Ansar Eddine (nord du Mali), Amadou Koufa, chef de la brigade «Macina», Yahya Abu Al-Hammam et Abdalrahman Al-Sanhaji sous traitants pour Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI ) et Al-Hassan Al-Ansari, représentant le groupe Al-Mourabitoun.

Cette fusion renseigne sur la capacité d’adaptation des groupes terroristes, leur réactivité pour tirer avantages des opportunités qui s’offrent à eux. Leur espace de déplacement au Sahel, une longue étendue où les Etats centraux n’arrivent pas à imposer leur marque, les évolutions géostratégiques en cours aussi bien en Afrique qu’ailleurs, (l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche avec cette promesse, certes de portée limitée, de repli des USA des théâtres militaires internationaux surtout des endroits où ils n’ont pas forcément des intérêts directs à défendre, la déferlante populiste qui fait replier les sociétés civiles et les classes politiques européennes à l’intérieur de leur frontières), la déroute en cours de l’Etat islamique en Syrie et en Irak, le déplacement suite à cette nouvelle donne militaire, selon le principe des vases communicants, des combattants terroristes étrangers vers leur lieux d’origine ou de naissance, en Europe, au Mali et au Maghreb principalement en Libye et en Tunisie appellent à une anticipation de leur mouvement et à adaptation des mécanismes en place dans la région. On évoque à ce titre, les forces initiées par l’UA, la Force africaine en attente (FAA,) la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (CARIC) ou encore, la Force conjointe du G5 Sahel (Mauritanie, le Mali, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso)

Cette reconfiguration des groupes terroristes qui s’est renforcée et implantée suite à la destruction par les forces militaires de France, de Grande-Bretagne et des USA sous l’ère de Sarkozy, Tony Blair et Obama inspiré par Hillary Clinton de l’Etat Libyen, la dispersion de son arsenal militaire et l’implantation de l’Etat islamique dans la région a élargi le champ d’action et de nuisance de ces groupes auparavant limité à leur lieu de naissance ethnique. En effet, ce «Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans» transcende les tribus, arabes, touaregs, peuls…

Le «terrorisme territorial et militarisé a mué en un «terrorisme d’opportunité et de harcèlement». Les attaques de lundi dernier contre les Nations unies au Mali qui ont fait neuf morts, sont survenues la veille d’une réunion du Conseil de sécurité sur la paix et la sécurité en Afrique. Au Burkina Faso qui vient de décréter un deuil national de soixante-douze heures, dix-huit personnes ont été tuées dimanche soir, dans une attaque menée vers 21h00 contre un café-restaurant en plein cœur de la capitale.

Deux fronts aussi sanguinaires que «frères ennemis» sillonnent toute la région après avoir «domestiqué» les réseaux du grand banditisme qui connaissent chaque caillou et chaque monticule, chaque cache où entreposer leurs marchandises, activité qui a évolué petit à petit, après la cigarette et la nourriture, en trafic de kif, de cocaïne et d’armement : AQMI et DAECH, tous deux ayant investi la Libye, écumant le Sahel et poussant plus loin en Afrique en ouvrant des passerelles avec Boko Haram au Nigeria.

Mohamed Koursi