Nouveaux programmes scolaires : Renforcer la citoyennetÃ©

La prochaine rentrée scolaire s’inscrit dans le cadre de la refonte pédagogique et de la régulation du processus continu et dynamique de l’application de la réforme du système éducatif.

Il faut dire qu’à la faveur de cette rentrée, plusieurs nouveautés sont prévues. En effet, il sera procédé notamment à «l’affectation des classes des 2e et 3e AP et des 2e et 3e AM aux enseignants ayant bénéficié de la formation relative à la mise en œuvre des nouveaux programmes pour ces niveaux d’enseignement », indique une circulaire-cadre publiée par le ministère de l’Education nationale.

Figure également parmi les nouveautés de la rentrée scolaire, « la mise en œuvre des quatre programmes d’enseignement réécrits et de leurs documents d’accompagnement pour les seconds paliers des cycles primaire et moyen (3e et 4e AP et 2e et 3e AM). Ces programmes, note le même document, représentent « une continuité de ceux déjà appliqués dans le premier palier du cycle primaire et celui du cycle moyen en 2016-2017 ». Il est rappelé, aussi, qu’une place de choix dans les contenus disciplinaires est accordée aux valeurs et au renforcement de l’algériannité. Les manuels sont également conçus de façon cohérente et progressive, dans une logique de palier, mettant l’élève au centre des apprentissages. Il sera question, d’autre part, de mettre à la disposition des élèves de nouveaux manuels scolaires pour les niveaux concernés ainsi que les cahiers d’activités « avec des nouveautés ainsi que des guides d’utilisation des manuels scolaires pour les enseignants, la composante orale dans les apprentissages linguistiques des thématiques relevant de l’environnement local et du patrimoine culturel national ». La rentrée des classes se caractérise sur un autre plan par l’élection, dès l’entame du processus de l’élection « des représentants des élèves avec explications, débats, argumentations, vote, etc. ». Il s’agit, en fait, à travers cette démarche, de renforcer davantage l’éducation à la citoyenneté, avec comme objectif l’école comme maillon d’apprentissage et de construction des identités personnelle et collective, met en exergue la circulaire-cadre relative à la rentrée scolaire. A signaler que des mécanismes d’accompagnement nécessaires à l’application des nouveaux programmes sont mis en place. L’accent est mis notamment sur la formation des inspecteurs, des enseignants et des chefs d’établissement.

Outre ces nouveautés, la rentrée scolaire se caractérise aussi par la mise en œuvre d’actions en relation avec les objectifs du plan sectoriel de développement 2015-2019 dont la ligne directrice repose fondamentalement sur l’objectif d’atteindre «une école de qualité qui préserve l’équité et l’égalité des chances à l’ensemble des enfants pour l’accès à un enseignement de qualité, pertinent, efficient et inclusif ». Il faut dire que la ligne directrice des objectifs du plan sectoriel c’est aussi « un système scolaire qui permet non seulement de scolariser mais aussi de donner à chaque élève les mêmes chances de réussite et à chaque jeune les mêmes opportunités de poursuivre ses études et de trouver sa place dans la vie sociale et professionnelle ». En somme, et comme cela est souligné dans cette circulaire-cadre, les actions programmées pour la rentrée scolaire introduisent les améliorations nécessaires à l’application des recommandations issues des consultations avec la communauté éducative et les partenaires sociaux, en rapport avec les synthèses et recommandations de la conférence nationale sur l’évaluation à mi-parcours de la réforme de l’école, organisée en juillet 2015. Autant d’actions qui s’opèrent par la mise en synergie des trois leviers (refonte pédagogique, gouvernance et professionnalisation des personnels par la formation) autour desquels s’articulent toutes les opérations engagées dans le cadre de la politique éducative rénovée. Pas moins de cinq points essentiels seront cités dans ce contexte. Il s’agit de prime abord du recentrage stratégique (pédagogique, administratif et de gestion) sur le cycle primaire, en tant que phase de structuration de base des premiers apprentissages des élèves mais aussi de « la centration sur les langages fondamentaux (la langue arabe, les mathématiques et les langues étrangères) ». Il est question aussi de la refonte du système d’évaluation pédagogique et de l’éducation à la citoyenneté « ouverte et participative par les élèves et pour les élèves». Enfin, « le tout est adossé aux ancrages historiques et référents culturels de notre pays : l’algériannité ». Il est utile de rappeler, enfin, que la rentrée scolaire a été fixée au 6 septembre pour les élèves, selon un calendrier du ministère de l’Education nationale. « La rentrée scolaire 2017-2018 a été fixée au 20 août prochain pour l’administration centrale, le 30 août pour l’administration locale, le lundi 4 septembre pour les enseignants et le mercredi 6 septembre pour les élèves», souligne la même source.

Soraya Guemmouri