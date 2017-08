Ouargla : 320 bacheliers orientÃ©s vers lâ€™ENS

Pas moins de 324 nouveaux bacheliers issus du Sud-est du pays ont été orientés vers l’Ecole normale supérieure d’Ouargla, en prévision de la prochaine rentrée universitaire, a-t-on appris de cet établissement d’enseignement supérieur. Ils sont répartis sur les différentes spécialités liées à la formation d’enseignants des trois cycles du système éducatif (primaire, moyen et secondaire), dont la langue arabe, les langues étrangères, les sciences exactes et naturelles, a précisé le directeur-adjoint chargé de la communication et des relations extérieures à l’ENS, Benssaci Bachagha.

Ces futurs étudiants, qui ont déjà passé avec succès l’entretien relatif à l’inscription à l’ENS, vont poursuivre une formation sur une durée de quatre ans, a-t-il ajouté. Implantée à Hay Ennasr (banlieue ouest), cette école dispose de diverses structures, dont un bloc administratif, un amphithéâtre d’une capacité de 90 places, 24 salles de cours et six laboratoires, selon sa fiche technique. En prévision de la rentrée prochaine, elle sera consolidée par deux nouveaux laboratoires pour la formation en langues française et anglaise, a-t-on signalé.

Une enveloppe estimée à 130 millions de DA a été allouée à la réalisation de travaux de réhabilitation et de mise à niveau de la bâtisse de l’ancien lycée El-Moussalaha pour abriter cet établissement, en plus de 50 millions de DA pour son équipement pédagogique. L’ENS a ouvert ses portes durant la rentrée universitaire 2015-2016 avec un effectif de 600 étudiants issus des wilayas d’Ouargla, El-Oued, Biskra, Ghardaïa, Tamanrasset et d’Illizi. (APS)