UniversitÃ©s Ferhat-Abbes et Lamine-Debaghine de SÃ©tif : 13.000 inscriptions

13.000 nouveaux bacheliers rejoindront les universités Ferhat- Abbes Sétif 1 et Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif 2 après la période de préinscriptions qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, et marquée par une mobilisation de tous les moyens humains et matériels et un accueil des nouveaux étudiants à l’issue de cette première phase pour laquelle la tutelle a consenti également toutes les facilités nécessaires.

Le recteur explique que l’université Ferhat-Abbes accueille aujourd’hui 35.000 étudiants structurés au niveau de 5 facultés et 2 instituts et compte par ailleurs 39 laboratoires et une unité de recherche, de même qu’une ferme expérimentale. «Globalement, nous n’aurons pas de gros problèmes à la rentrée, sachant que nous allons accueillir 8.500 à 9.000 nouveaux étudiants et que sur le plan matériel, nous disposons des espaces nécessaires. Nous aurons environ 3.000 nouveaux étudiants en sciences économiques, soit 4.000 à 4.500 en tout, mais nous pensons que c’est gérable. Nous avons 3 amphithéâtres qui ne sont pas fonctionnels depuis 8 huit ans et qui le seront à la rentrée après la réparation de l’étanchéité », assure-t-il.

Une situation qui fait qu’il y a moins de contraintes en technologie et au niveau de l’institut d’optique et de mécanique de précision qu’en sciences économiques et sciences de la nature et de la vie, indique le recteur, qui souligne toutefois que les solutions sont là : « Au besoin, nous reviendrons à l’utilisation du samedi plus toute la journée du jeudi. »

Du côté de l’université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif 2, l’intérêt n’en est pas moins grand avec notamment la réception de 6.000 nouvelles places pédagogiques humaines en 2018 et le transfert de la faculté de droit et des sciences politiques qui accueillait plus de 4.000 étudiants au niveau de l’université Ferhat-Abbes.

« Nous avons enregistré plus de 4.000 nouveaux étudiants orientés vers les différentes spécialités enseignées par l’université Sétif 2 et je puis d’ores et déjà vous dire que la plupart ont confirmé leurs choix », souligne Azzedine Rebiga, chargé de la communication, qui souligne que « la grande majorité de ces nouveaux étudiants a porté son choix vers l’éducation physique et sportive et l’anglais, au moment où notre université a procédé à l’ouverture d’une licence d’administration générale avec l’ambition de former des cadres compétents» . Une université dont les ambitions ne cessent de croître d’année en année depuis sa création et qui dispose à ce jour déjà d’un potentiel de 16.000 places pédagogiques pour 24.000 étudiants.

F. Zoghbi