Glissement de terrain Ã  Sidi Yahia : DÃ©cÃ¨s dâ€™un enfant de 10 ans et cinq blessÃ©s

Au lendemain de la catastrophe du quartier Sidi Yahia, dans la commune de Bir Mourad-Raïs, la consternation se lisait toujours sur les visages des riverains. La colère n’est certainement pas encore près de laisser place à un autre sentiment, excepté la tristesse de la perte d’une âme innocente.

«Comment est-ce possible ? », ne cesse de se lamenter le jeune Rayane qui n’était pas loin des lieux où s’est produit le drame. «Il était 20h15 à peu près lorsqu’on a entendu un fort bruit et des cris qui s’en sont suivis. C’était donc le glissement de terrain qui a provoqué la chute d’un mur, sur le chantier de construction d’un promoteur privé. Le bilan est lourd quand même puisque l’enfant de 10 ans qui a été déterré des décombres est finalement décédé dans la nuit de lundi à mardi, après son admission à l’hôpital Mustapha Pacha, et cinq autres personnes, âgées entre 3 et 42 ans, ont été blessées, dont un homme qui se trouve dans un état critique.

Par malchance, les victimes étaient toutes dans cette zone en ce début de soirée en quête de fraîcheur. Adossées au mur en question, elles ne se doutaient pas qu’elles allaient vivre un cauchemar. Le petit Alla’a était en train de jouer avec son frère cadet et ils taquinaient les moutons quand le drame survint. «Sommes-nous condamnés à vivre avec la peur au ventre ? Les Algériens ne méritent-ils pas plus de tranquillité et de sérénité ? C’en est trop ! ? Nous ne pouvons désormais plus être en sécurité dès que nous quittons nos maisons », fustige de son côté un sexagénaire, visiblement marqué par ce dramatique accident.

A deux pas de là, les dégâts collatéraux de la catastrophe sont toujours visibles. Inutile de mentionner que la circulation était toujours fortement perturbée. D’autant qu’une foule déchainée s’en est immédiatement prise aux engins de l’entreprise de réalisation d’une bâtisse, hier soir.

Des échauffourées ont même éclaté entre des riverains et les forces de l’ordre. Des engins ont été par ailleurs incendiés dans la soirée et les éléments de la Protection civile ont eu du pain sur la planche entre la recherche d’éventuels corps ensevelis et l’urgence d’éteindre le feu. Une mission rendue encore plus difficile devant l’entêtement des jeunes en colère qui ont tenté, sans doute par vengeance, d’empêcher les sapeurs-pompiers de venir à bout des flammes. Ils ont également fermé la route en signe de protestation. «Ce promoteur doit rendre des comptes, nous ne voulons rien savoir » insistent d’autres personnes qui pointent du doigt le laxisme des autorités locales, l’APC en premier lieu qui était consciente, selon nos interlocuteurs, des risques encourus. «Puisqu’il n’a pas daigné répondre aux mises en demeure dont il été destinataire, pourquoi n’est-on pas intervenu pour arrêter les travaux ? Tout le monde savait que les travaux étaient réalisés sur du remblai qui pouvait céder à tout moment. Il a fallu donc qu’il y ait mort d’homme pour qu’on réagisse, ça a toujours été comme ça, c’est malheureux » renchérit Rayane qui affirme que des renforts de la police sont venus boucler le quartier pour parer à toute mauvaise surprise.

Devant le domicile de la victime, la foule devenait de plus en plus nombreuse au fur et à mesure que l’heure de l’enterrement approchait. Abattu, le père de Alla’a trouvait difficilement les mots pour s’exprimer et réclame justice.



Un père inconsolable



«J’ai laissé mes deux enfants sur place et je me suis rendu à Cheraga pour une affaire personnelle. Quelques minutes plus tard, on m’appelle pour m’informer de la nouvelle mais je ne savais pas que mes fils étaient parmi les victimes de cet accident», s’est-il difficilement exprimé avant de s’effondrer en larmes. Selon le P/APC de Bir Mourad Rais, le promoteur incriminé possède le permis de construire mais n’a pas respecté en revanche les mises en demeure qui lui ont été adressées concernant les mesures de prévention qu’il devait prendre afin d’éviter l’effondrement du mur.

Les jeunes rencontrés sur place ont tenu à cette occasion à saluer le travail de la Protection civile et à rendre hommage à ses jeunes éléments. Cette dernière a mobilisé, pour rappel, d’importants moyens humains et matériels, et les interventions ont été supervisées sur place par son directeur général, le colonel El Habiri. «Ils ont fait ce qu’ils pouvaient faire,même leur patron était là à la première heure», reconnaissent les habitants du quartier. Il faut souligner que la Protection civile a mobilisé six équipes d’intervention, dix ambulances et une équipe cynotechnique chargée de déceler d’éventuels signes de vie sous les décombres.

S. A. M.

Le procureur de la République ordonne l’ouverture d’une enquête approfondie



Le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Rais a indiqué, hier, dans un communiqué, avoir ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie suite au glissement de terrain qui s’est produit, lundi soir au quartier Sidi Yahia, afin d’en déterminer les causes et présenter les responsables devant la justice. (APS)