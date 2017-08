M. ZaÃ¢lane reÃ§oit les ambassadeurs dâ€™Arabie saoudite et du Canada : Ã©changes dâ€™intÃ©rÃªt commun

Le ministre des Travaux publics et des transports M. Abdelghani Zaalane a reçu les ambassadeurs de l’Arabie saoudite Sami Ben Abdellah Essalah et du Canada Isabelle Roy, à Alger, a indiqué un communiqué du ministère. La rencontre a porté sur la coopération et le partenariat dans le domaine des travaux publics et des transports.

M. Zaalane a évoqué avec l’ambassadeur saoudien les domaines de coopération et de partenariat entre les deux pays ainsi que l’échange d’expériences. Plusieurs autres questions d’intérêt commun ont été abordées, précise la même source.

Les deux parties ont salué la qualité des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine des travaux publics et des transports, soulignant la nécessité de les hisser au rang d’excellence. M. Zaalane a évoqué avec l’ambassadrice canadienne- qui lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa mission en Algérie- les différents dossiers de coopération dans le domaine des travaux publics et des transports. Les deux parties se sont félicitées «des relations excellentes existant entre les deux pays» et ont souligné la nécessité de les renforcer.