AlgÃ©rie-Qatar : solidaritÃ© et dÃ©veloppement social

La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine, Ghania Eddalia, a évoqué lundi avec l’ambassadeur du Qatar, Ibrahim Mohamed ben Abdelaziz Es-sahlaoui, les moyens de consolider la coopération entre les deux pays dans les domaines de la solidarité et du développement social, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, Mme Eddalia a présenté un exposé détaillé sur les politiques sociales adoptées par les deux pays, notamment dans la prise en charge des personnes démunies, précise la même source. La ministre a aussi souligné «la nécessité de consolider la coopération en matière de solidarité et de développement social en accélérant la mise en oeuvre du protocole de coopération conclu entre les deux pays dans ce domaine».

Les deux parties ont exprimé à cette occasion «leur volonté de développer la coopération et l’échange d’expériences dans le domaine social», a ajouté le communiqué. (APS)