AlgÃ©rie-Espagne : Promouvoir la coopÃ©ration

L’Algérie et l’Espagne ont exprimé leur volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine social, notamment en matière de protection de l’enfant, de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques et la formation des encadreurs. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia, a présenté lors d’une d’audience accordée à l’ambassadeur d’Espagne à Alger, Santiago Cabanas, l’expérience algérienne et les dispositifs juridiques et pratiques mis en place à cet effet, ainsi que le rôle primordial de l’Agence de développement social et de l’Agence nationale de gestion des micro-crédits, notamment dans le développement de l’entrepreuneuriat féminin.

Pour sa part, l’ambassadeur espagnol a exprimé la volonté de son pays d’approfondir la coopération bilatérale avec l’Algérie dans le domaine social concernant notamment la promotion de la famille et de la femme et la protection de la cohésion sociale.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de «promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de la protection de l’enfant, la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques et la formation des encadreurs en la matière». (APS)