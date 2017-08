Achat du mouton de lâ€™AÃ¯d : Appel Ã  Ã©viter les sites non agrÃ©Ã©s

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a appelé hier les citoyens à éviter les points de vente parallèles et les marchés anarchiques pour l’acquisition du mouton de l’Aïd-el-Adha. Le vétérinaire en chef chargé du contrôle à la Direction des services vétérinaires au ministère, M. Khaled Bara, a affirmé, dans un entretien à l’APS, que les services compétents assurent la prise en charge médicale du cheptel à travers les points de vente agréés. Le même responsable précise que le ministère a mobilisé des équipes vétérinaires chargées de se déplacer sur les lieux de vente des moutons pour assurer le suivi, soulignant que la semaine précédant l’Aïd, de nouveaux points de vente parallèles surgissent.

M. Bara a par ailleurs indiqué que «tout éleveur pouvant louer un point de vente doté de toutes les commodités pour l’exercice de l’activité se verra accorder une autorisation, ce n’est pas le cas, a-t-il précisé, pour les vendeurs anarchiques». Vingt-trois sites ont été retenus avec des équipes vétérinaires permanentes pour la vente directe des moutons de l’Aïd-el-Adha, selon le ministère.



3.000 vétérinaires mobilisés pour assurer le contrôle pendant les jours de l’Aïd-el-Kébir



Concernant les moyens mobilisés pour cette période, le nombre de vétérinaires qui seront mobilisés aux fins de contrôle dépassera, selon M. Bara, les 3.000. Ces derniers se trouvent au niveau des inspections vétérinaires de wilaya, des directions des services agricoles et des organismes publics relevant du secteur de l’agriculture et autres départements ministériels. Selon le même source, des prélèvements de sang chez les moutons sont effectués pour vérifier la qualité des aliments qui leur sont administrés. Les services spécialisés s’attellent actuellement à sensibiliser les éleveurs et les citoyens à la nécessité de préserver le régime alimentaire du cheptel, sans y apporter de changements.

À cet effet, le certificat médical est délivré au terme de deux examens médicaux. Le premier s’effectue au niveau de la wilaya qui autorise l’éleveur à transporter le cheptel. Le deuxième contrôle doit se faire au niveau du point de vente où sont vérifiés le nombre et la race. Les examens et analyses nécessaires sont alors effectués avant de délivrer l’autorisation de vente à l’éleveur. L’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) se charge du contrôle de la qualité des aliments servis au cheptel, tandis que l’Office national des aliments du bétail (ONAB) s’occupe de la fourniture des aliments, selon l’orateur. En cas de doute avant d’effectuer un achat direct, le citoyen peut s’adresser aux services vétérinaires de la wilaya, à la Direction des services agricoles de chaque wilaya et aux services d’hygiène des APC.

«Des instructions ont été données aux différents services vétérinaires et agricoles à travers le pays en vue de fournir leurs services aux citoyens», a-t-il rappelé.

En matière de prévention, tout le cheptel se trouvant sur l’ensemble du territoire national a été vacciné depuis février dernier, dans le cadre du programme national annuel de vaccination, a fait savoir M. Bara. Pour ce qui est des abattoirs, le même responsable souligne que le ministère avait mobilisé tous les abattoirs en vue d’accueillir les citoyens pendant les deux jours de l’Aïd-el-Adha. En outre, la tutelle avait appelé les citoyens qui s’apprêtent à accomplir le sacrifice par eux-mêmes de s’adresser aux services vétérinaires en cas de présence de tumeurs inflammatoires sur le foi ou le poumon chez la bête.

Le ministère mène actuellement des campagnes de sensibilisation en vue d’inciter les citoyens à se diriger vers les abattoirs qui disposent de plus de 3 équipes vétérinaires. Les citoyens peuvent, pendant les deux jours de l’Aïd, appeler ou se présenter au siège des inspections vétérinaires ou à la Direction de l’agriculture, pour soumettre leurs préoccupations. Ils peuvent également contacter les brigades mobiles. En matière d’hygiène et de protection de l’environnement, le ministère de tutelle et les entreprises spécialisées dans les activités de collecte de la peau du mouton sont parvenus à un accord pour le ramassage de la peau qui est jetée dans certains régions après l’Aïd. L’entreprise «Netcom» et les services d’hygiène relevant des commues ont été instruits de procéder à la collecte des déchets et au nettoyage des espaces exploités pour le rituel du sacrifice. (APS)