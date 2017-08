Agriculture : RÃ©guler le marchÃ©

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a présidé, hier, une réunion portant sur l’évaluation de la saison des moissons-battage 2016-2017, et les mesures prises pour le lancement de la campagne labours-semailles 2017-2018, a indiqué un communiqué du ministère.

Après avoir présenté un exposé sur la saison moissons-abattage 2016-2017, M. Bouazgui a insisté, lors de son intervention, sur la nécessité de mener à bien cette campagne en assurant tous les moyens humains et matériels, et en mobilisant les guichets uniques et autres dispositifs et préparer la campagne labours-semailles 2017-2018.

Le ministre a donné des instructions pour l’application des mesures prises, lors de la réunion interministérielle, consacrée à la filière céréales, tenue en juin dernier, dont le renforcement du rôle de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) pour réguler le marché local des céréales et des légumes secs. Le ministre a souligné, dans ce sens, la nécessité d’augmenter la production locale, d’élargir les superficies dédiées à la culture des céréales, notamment les légumes secs, et de prendre toutes les mesures pour réaliser la sécurité alimentaire.

Des cadres du ministre de l’Agriculture, de l’OAIC, des représentants des instituts techniques relevant du ministère et les directeurs des services agricoles des wilayas pionnières dans la production des céréales ont pris part à cette rencontre. (APS)