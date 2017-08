Coupe d'Allemagne - 1er tour : Le Bayern et Dortmund souverains

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, tenant du titre, ont aisément lancé leur Coupe d'Allemagne en se qualifiant samedi pour le 2e tour, grâce à notamment à leurs attaquants vedettes Robert Lewandowski et Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier a signé un triplé, dont un but sur penalty, lors de la victoire du Borussia (4-0) sur le terrain de Rielasingen-Arlen, une équipe de sixième division. Le défenseur espagnol Marc Bartra avait ouvert le score dès la 12e minute. Le Polonais Lewandowski a lui été auteur d'un doublé, également à l'extérieur, sur le terrain du pensionnaire de troisième division Chemnitz. Les champions bavarois s'y sont imposés 5-0, avec trois autres buts signés Kingsley Coman, Franck Ribéry sur coup franc direct, et Mats Hummels de la tête.

L'Eintracht Francfort, finaliste de l'édition 2017, a bien surmonté l'exclusion de son défenseur David Abraham dès la 22e minute pour dominer à l'extérieur Erndtebrück, club de quatrième division, 3-0. Dans les autres rencontres, les favoris n'ont pas tremblé. Cologne s'est imposé 5-0 à Bremerhaven (5e division), Mayence 3-1 à Lüneburg (4e division) et Fribourg 2-1 à Halberstadt (4e division). Vendredi, Mönchengladbach s'était imposé 2-1 sur la pelouse du Rot-Weiss Essen (4e division), tandis que Leverkusen avait dû patienter jusqu'aux prolongations pour aller dominer Karlsruhe (3-0). Les matches du premier tour se terminent lundi, pour un deuxième tour prévu les 24 et 25 octobre.