Espagne : Le BrÃ©silien Paulinho proche du FC Barcelone

Le milieu international brésilien Paulinho (29 ans), qui évolue en Chine au Guangzhou Evergrande, serait proche de rejoindre le FC Barcelone pour environ 40 millions d'euros, rapportent plusieurs médias espagnols, une information que n'a pas souhaité confirmer l'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde. «Le transfert du milieu de terrain brésilien est très proche», a rapporté la radio catalane Rac1, citant des sources proches du joueur. Selon le quotidien barcelonais Sport, le Barça et Guangzhou auraient trouvé un accord autour d'un montant proche de la clause libératoire (40 M EUR) de l'ancien joueur de Tottenham. Le journal sportif Mundo Deportivo rapporte de son côté que Paulinho prévoirait de se rendre en Catalogne lundi pour s'engager avec le club blaugrana. «Je n'ai pas d'informations là-dessus», a réagi Valverde en conférence de presse à la veille du match aller de la Supercoupe d'Espagne dimanche contre le Real Madrid (22h00 locales). «On entend les noms de beaucoup de joueurs, de la même manière qu'on entend les noms de beaucoup de joueurs dans d'autres clubs. Ce sera ainsi jusqu'au 31 août (date de la fin du mercato, NDLR). Pour le moment, il n'y a rien du tout, ou alors je ne me suis rendu compte de rien», a poursuivi le technicien, se bornant à dire que Paulinho lui paraissait être «un bon joueur».



Puissant et travailleur



Ce milieu de terrain puissant et travailleur (1,82 m, 71 kg) compte une quarantaine de sélections en équipe du Brésil. Il a d'ailleurs été retenu par le sélectionneur Tite pour les matches contre l'Equateur le 31 août et la Colombie le 5 septembre en éliminatoires pour le Mondial-2018. Paulinho avait rejoint Guangzhou en 2015 en provenance de Tottenham, à l'époque pour 14 millions d'euros. Ce recrutement, s'il se confirme, serait le troisième pour le Barça cet été après le retour de l'ailier catalan Gerard Deulofeu et l'arrivée du latéral portugais Nelson Semedo. Surtout, ce serait le premier renfort enregistré par le Barça depuis le coup de tonnerre du départ de l'attaquant brésilien Neymar, transféré au Paris SG pour un montant record de 222 M EUR la semaine dernière. Le club catalan a aussi montré des signes d'intérêt pour l'ailier français de Dortmund, Ousmane Dembélé, ou le milieu brésilien Philippe Coutinho (Liverpool), mais se heurte dans ces deux dossiers aux réticences de leurs clubs respectifs. Si Paulinho est un milieu travailleur et bon dans les deux surfaces, il n'a pas forcément le profil susceptible de remplacer Neymar ou de faire rêver les «socios» (supporters-actionnaires) du club. En outre, son niveau de jeu peut susciter des interrogations après deux années en Chine, dans un championnat jugé moins éprouvant que les compétitions européennes.



Piqué admet avoir bluffé pour tenter de retenir Neymar



Le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué a reconnu samedi qu'il savait Neymar sur le départ depuis fin juin et il a expliqué que son fameux tweet «Il reste», publié mi-juillet, était un «coup de poker» pour retenir le Brésilien, finalement transféré au Paris SG. «Quand la pré-saison a débuté, le message était qu'il allait partir. Nous avons été plusieurs joueurs à essayer de le convaincre de rester», a raconté Piqué en conférence de presse. «Le jour où j'écris ce tweet ‘’Se queda’’ (‘’Il reste’’, en espagnol, NDLR), je sais qu'il s'en va. Je sais que c'est la dernière cartouche qu'il me reste, utiliser les réseaux sociaux pour que l'opinion publique pense qu'il reste et que cela le convainque.

Il (Neymar) s'est mis en colère contre moi, mais nous avons ensuite réglé ça. Et au final, il est parti", a poursuivi le défenseur catalan. Le 23 juillet, Piqué avait enflammé les réseaux sociaux en publiant sur Twitter ce court message, accompagné d'une photo où il posait avec l'attaquant. Et ce tweet, qui semblait à ce moment-là mettre fin au feuilleton, a été ensuite tourné en dérision sur internet lorsque Neymar a rejoint la semaine dernière le Paris SG pour un transfert record à hauteur de 222 millions d'euros.

«Sur ce coup-là, cela ne m'a pas réussi. C'est comme un coup de poker qui tournerait mal», a philosophé Piqué. Le Catalan a raconté qu'à l'occasion du mariage de Lionel Messi en Argentine, le 30 juin dernier, Neymar avait déjà évoqué auprès de plusieurs équipiers ses envies de rejoindre cet été le Paris Saint-Germain. Le défenseur a néanmoins assuré n'avoir rien à reprocher au Brésilien, jugeant «courageuse» sa décision de s'en aller. «Il a sans doute ses raisons. Je ne sais pas si elles sont économiques, ou s'il veut devenir le meilleur du monde en jouant dans une autre équipe. Mais je crois que nous ne devons pas le juger», a fait valoir l'international espagnol.

«Il a passé quatre années ici, il nous a apporté un rendement extraordinaire et c'est ce que nous devons retenir. On ne connaît pas le montant exact de son transfert (en 2013) mais cela ne dépasse pas 200 millions, donc il est parti en laissant de l'argent dans les caisses», a-t-il conclu, assurant ne pas être «déçu» par l'attitude de Neymar.