Cyclisme : DÃ©cÃ¨s du champion olympique australien Wooldridge

Le Comité olympique australien a annoncé, mardi, le décès de son champion olympique de la poursuite par équipes aux Jeux d'Athènes en 2004, Stephen Wooldridge, à l'âge de 39 ans, mais sans donner de détails sur les circonstances de sa disparition. «Stephen était un cycliste exceptionnel et un champion olympique. On se souviendra de lui pour toujours. Il était toujours disponible pour nous aider à collecter des fonds», a réagi le président du Comité olympique australien John Coates dans un communiqué. Stephen Wooldridge, originaire de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, avait aussi conquis quatre titres de champion du monde de la discipline.Anna Meares, la légende du cyclisme féminin australien, a résumé la tristesse générale du monde cycliste en écrivant sur son compte Twitter qu'elle était «terriblement triste» d'apprendre la mort de Wooldridge. Stephen Wooldridge était père de deux enfants, un garçon et une fille.