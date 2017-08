Festival de musique de transe au Maroc : Hasna El-Becharia et Souad Asla

La diva du diwan féminin Hasna El Becharia et la chanteuse Souad Asla sont au programme du 5e Festival international de hadra féminine et de la musique de transe qui se tiendra dans la ville marocaine d'Essaouira du 17 au 19 août, a-t-on appris auprès des organisateurs. Les deux artistes se produiront sur les scènes d'Essaouira en clôture du festival auquel devront participer plusieurs groupes marocains dont «Lemchaheb» et les «Jil Jilala», des troupes féminines de hadra et de musique soufie ainsi que des troupes de Tunisie, d’Egypte, d’Inde et du Sénégal. L'Algérie avait participé en invité d'honneur à la 4e édition du festival. Fondé en 2013 par l'association Haddarates souiyriettes, le festival international de la hadra féminine et musiques de transe vise à promouvoir les musiques spirituelles féminines. Dans le sillage du succès remporté d`année en année par le Festival gnawa d’Essaouira, il s'impose lui aussi comme un rendez-vous dédié à la valorisation des rites et coutumes soufies, souvent méconnues du grand public. (APS)