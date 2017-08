Programme de lâ€™ONCI du 17 au 29 aoÃ»t : 10 caravanes dans 40 wilayas

La troisième série des caravanes artistiques aura lieu du 17 au 29 août dans le cadre du programme estival 2017, a-t-on appris lundi auprès de l’Office national de la culture et de l’information. Organisée par l’ONCI et l’Office national des droits d’auteurs (ONDA) sous la tutelle des ministres de la Culture et de l’Intérieur et des Collectivités locales, cette 3ème série comprendra 10 caravanes chacune qui sillonneront quelque 40 wilayas du pays, à raison de 4 wilayas par caravane, a-t-on indiqué à la direction de l’information et marketing de l’ONCI. A titre indicatif, dans l’Ouest du pays, la caravane qui prendra son départ d’Oran ralliera les wilayas d’Aïn Temouchent, Tlemcen et Sidi Bel-Abbes. Le coup d’envoi de cette 3ème série de caravanes sera donné le 17 août prochain au village des artistes de Zéralda, a-t-on indiqué. Des galas de musique et des spectacles pour enfants seront proposés au public des différentes wilayas par ces caravanes. Pour rappel, le coup d’envoi de la 2ème série des caravanes artistiques a été donné le 3 août dernier. (APS)