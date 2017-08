Hommage Ã  Nouara : IcÃ´ne de la chanson kabyle

On parle ces derniers temps de l’absence d’une relève digne des premiers maîtres de la chanson kabyle qui a dû, pour s’imposer dans les standards de la chanson algérienne, suivre des chemins de traverse pour apparaitre au grand jour.

Si les chanteurs ont pu atteindre la célébrité et se fixer sur la trajectoire pas toujours évidente de la notoriété, les femmes qui ont épousé la carrière d’interprète ont beaucoup peiné et souffert dans leur chair pour pouvoir se faire un nom sur la scène artistique. Elles étaient comme le montre leur itinéraire, pour ainsi dire, dans l’obligation pour sortir de l’ombre, compte tenu d’un environnement social qui leur est hostile et des préjugés tenaces dans ce domaine, de faire de grands sacrifices s’agissant de leur vie privée car en Algérie pour une femme dès lors que l’on rentre sous la lumière des projecteurs, on doit oublier ses attaches et affronter une cruelle désapprobation familiale. Un exemple qui illustre cette situation difficile vécue par un certain nombre de femmes au lendemain de l’indépendance est bien celui de la grande chanteuse kabyle Chérifa, aujourd’hui disparue, qui aura affronté la tradition et tout ce que cela implique comme contraintes sociales pour se hisser, grâce à son inoubliable voix et son accent bien de chez elle, au rang d’interprète adulée par son public puisque malgré le conservatisme érigé en règle de conduite, elle a pu obtenir une forme de respectabilité dans le domaine artistique en faisant valoir aux yeux de tous son talent de chanteuse et compositrice de mélodies, s’entourant d’autres femmes au bendir pour revoir à sa manière la fête ou ce que l’on appelle en berbère «urar». La regrettée Cherifa, qui avait consacré l’essentiel de sa vie à la chanson loin de la quiétude et du confort des femmes au foyer, aura cependant, grâce à sa ténacité et sa nouvelle stature d’artiste confirmée, frayé le chemin à d’autres artistes femmes qui se sont lancées dans le chant par vocation et beaucoup de passion en suivant la voie qui leur était tracée, l’expérience n’était pas toujours évidente au départ, mais l’amour de la chanson aidant a pu créer des émules qui à leur tour ont brillé comme de belles étoiles qui scintillent dans le ciel. Dans cette optique on ne peut pas passer sous silence, une icône certes mais très discrète de la chanson Kabyle en la personne de Nouara, une fleur parmi quelques- unes comme l’indique la signification de son joli prénom.

Une voix au timbre sublime et généreux



Na Nouara a commencé en 1963 dans les studios de la Radio où elle animait une émission enfantine, puis a embrassé la carrière de chanteuse, dès 1965, grâce à des auteurs compositeurs émérites. Le plus flamboyant, parmi eux étant l’illustre Cherif Kheddam, qui l’a façonnée, forgée et éclaté son talent. Son défunt maître, Cherif Kheddam, aura ainsi formé, pour la postérité, une voix d’où plusieurs générations de mélomanes continuent de puiser saveur et savoir-faire. Dans le cadre des hommages rendus par l’Oref au milieu des années 2000, et ce à l’initiative du ministère de la culture, la chanteuse s’est montrée très émue devant la chaleureuse standing ovation qu’elle a reçue dans la salle par tous ces admiratrices et fans qui ne l’avaient pas oubliée. Sa voix a gardé, le long de quatre décennies de carrière, toute sa splendeur.

Cette voix cristalline a pu résister au temps, et son visage a gardé la même lumière et la même sensibilité. En interprétant l’une de ses chansons, elle a montré que la force de sa voix et la douceur de ses sonorités sont toujours là pour la rehausser au rang de diva. Cette voix toujours vertueuse continue de chanter de beaux poèmes, à interpréter de belles mélodies et surtout à donner encore plus de sens à la voix féminine. Cette voix qui a su briser les jougs d’une société où, jadis, l’art était synonyme de transgression de lois sociétales savamment établies pour confiner au second plan la gent féminine. Par son art, Nouara — et plein d’autres femmes artistes — a combattu une vision des plus rétrogrades de l’art. Elle a fait face, et elle a vaincu les clichés passéistes. Tout récemment, en février de cette année, c’était au tour de la ville de Béjaïa d’honorer la chanteuse et de distinguer sa riche carrière. Un vibrant hommage lui a été rendu par un récital musical animé au théâtre régional Abdelmalek-Bouguermouh auquel elle a participé en déroulant avec une virtuosité et une sensibilité rare un répertoire, considéré déjà comme l'une des plus belles pages de la musique kabyle.

Organisée par l'Office national des droits d'auteurs et des droits voisins (Onda), la soirée-hommage a débuté par la remise d'un trophée à Nouara, 71 ans, par le Directeur général de l'Onda, Sami Bencheikh El-Hocine. Touchée par tant de sollicitudes de la part de l’assistance et ne pouvant retenir ses larmes, Nouara dira : « Je vous aime plus que vous m’aimez. Vous êtes mon oxygène.» Tout est dit. Que peut-on rajouter devant une telle communion entre une artiste et son public ? Une parfaite osmose.

Lynda Graba