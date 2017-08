Dans la lucarne : Un arbitre spÃ©cial

Le clasico, Barça-Real, dans la super coupe d’Espagne, a atteint un niveau plus qu’appréciable et ce malgré le fait que le Barça avait joué sans Neymar, transféré au PSG. Les catalans doivent apprendre à vivre sans cette «pépite» qui a atterrit au PSG, le club phare de la capitale française. Ils doivent jouer, désormais, aux «amnésiques» et se dire que le brésilien ne va pas rendre difficile le sommeil des madrilènes. D’ailleurs, ces derniers ont joué, au Nou Camp, sans pression comme s’ils étaient dans leur jardin. Ils avaient fait preuve d’une grande maîtrise devant des barcelonais qui ne semblaient plus sereins comme ils l’avaient toujours été. «Un être vous manque et tout est dépeuplé», comme dirait l’adage.

C’est ce qui nous pousse à dire qu’on est aujourd’hui en face d’une Barça avec Neymar et de l’autre sans Neymar. Ce n’est plus la même chose. Elle n’effraie plus. Elle ne peut l’être qu’en utilisant des moyens extra-sportifs. Les catalans de Bartomeu ont désormais l’intention d’investir, peut-être, sur «l’homme au sifflet». Face au grand Real de Madrid, au Camp Nou, dans la manche aller de la super coupe d’Espagne, le Real étincelant avait réussi une partie de haute facture devant une Barça qui n’a pas, malgré tout, démérité. Il est tombé seulement sur une équipe du Real qui se transcende lors des compétitions officielles.

C'est-à-dire que Zidane et les siens font nettement la différence entre un match amical et un match officiel ; les joueurs ne se donnent généralement pas à 100% afin d’éviter les blessures. Ce qui pourrait influer sur leur présence au sein de l’équipe. Face au Barça, les poulains de Zidane, notamment après le but de Piqué contre son camp, suite à un centre impeccable de Marcelo à partir de la gauche, profitant d’un joli travail d’Isco. Depuis, la situation avait pris une autre tournure avec le comportement douteux de l’arbitre basque qui avait commencé à faire du «zèle» pour venir en aide, à sa façon, au Barça. Face aux difficultés manifestes des camarades de Messi de répondre à la réalisation des merengues, il sifflera, suite à un «cafouillage» et un ballon «ping-pong» entre Navas et Suarez, l’uruguayen, un penalty imaginaire.

Ce dernier, comme à ses habitudes, ne trouva pas moins que de simuler un «plongeon» en bonne et due forme. Sans hésiter, l’arbitre s’était déjà préparé à siffler le penalty. Malgré les interventions énergiques des joueurs madrilènes pour contester ce penalty «imaginaire», il le validera avec un avertissement à Navas. Le penalty sera transformé par Messi, qui est toujours resté muet devant le Real de Madrid au Camp Nou, ouvrant ainsi son compteur, sinon, il n’aurait pas marqué. C’est presque une certitude. ! A 30 ans, l’argentin «flirte» avec le «crépuscule des dieux». Sans Neymar, il était comme un «aveugle sans canne». Il errait sur le terrain sans boussole. En dépit de cette égalisation, le Real n’a pas «vacillé». Suite à un «contre» éclair, Cristiano évite Piqué et d’un tir terrible, en pleine lucarne, que Ter Steigen n’a pu que suivre du regard, en dépit de son joli «plongeant». Le Real est au dessus d’une équipe barcelonaise largement à sa portée. Les deux équipes ne jouaient pratiquement pas dans la même division tellement les poulains de Zidane ont survolé le match. Puis, curieusement, une faute flagrante d’Umtitu, en pleine surface de réparation sur Cristiano, ne sera pas sifflée.

L’arbitre, au lieu d’accorder le penalty au Real et infliger un avertissement à Umtitu, fera le contraire. Il brandira le rouge à la face de Cristiano, comme quoi il a simulé. Il n’y a que lui qui a vu la «simulation». Il aurait dû la siffler lorsque Suarez avait plongé pour tromper l’arbitre et tout le monde lors du penalty qui avait permis à Messi d’égaliser. On n’a pas compris les agissements tout à fait «louches» de cet arbitre qui, apparemment, ne porte pas les madrilènes dans son coeur, qui représentent, selon lui, le pouvoir central. On n’a pas besoin d’un arbitrage à «deux vitesses», presque partial.

On espère que lors de la deuxième manche de cette supercoupe d’Espagne qui aura lieu aujourd’hui, à Bernabeu, l’arbitrage fera honneur à la corporation en étant impartial. C’est-à-dire qu’il ne doit pas se pencher ni d’un côté ni de l’autre. Qu’il soit un arbitre intègre et que le meilleur l’emportera !

Hamid Gharbi