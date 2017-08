Transfert : L'AlgÃ©rien Feghouli, de West Ham au Galatasaray

Le milieu de terrain international algérien de West Ham United Sofiane Feghouli a signé avec Galatasaray pour cinq ans, a annoncé le club stambouliote lundi. Le montant du transfert s'élève à 4,25 millions d'euros, précise Galatasaray dans un communiqué boursier, ajoutant que le joueur, âgé de 27 ans, recevra 3,85 millions d'euros par an, sans compter les primes. Feghouli est arrivé à Istanbul dimanche et doit être présenté aux supporters dès mardi. Galatasaray, 4e du dernier championnat de Turquie et tout juste éliminé, dès le 2e tour préliminaire, de la Ligue Europa, se renforce actuellement.