MC Oran : Les Hamraoua se paient le Nasria pour le dernier match amical

Le stage de Gammarth touche à sa fin. Les Hamraoua regagneront le pays en fin de semaine, après un séjour de près de deux semaines en terre tunisienne. Le staff technique et l’ensemble des joueurs semblent satisfaits de la préparation effectuée dans le pays voisin. Le Mouloudia d’Oran a pu disputer trois rencontres amicales sur place.

Les camarades de Benatia ont remporté leur premier match face à la modeste formation tunisienne de Ben Guerdane par une réalisation à rien, avant de s’incliner face à la JSK par le même score. Lundi, les poulains du coach tunisien, Bouakaz, se sont imposés face au NAHD par le score de 2 à 1. La quatrième et dernière confrontation face au Ahly de Tripoli, prévue mercredi, a été annulée par contre. Avant d’entamer le championnat, le 25 août prochain à Oran face au nouveau promu USM Blida, le technicien tunisien, préoccupé par le retard accumulé dans la préparation, n’exclu pas l’idée de disputer un dernier match amical à El Bahia. «Le stage en Tunisie se déroule convenablement, même si nous avons accusé du retard dans la préparation.

Les trois rencontres amicales que nous avons eu à disputer m’ont permis de tirer beaucoup d’enseignements. Les joueurs ont eu un bon rendement, dans l’ensemble. Aussi, j’ai pu me faire une idée plus ou moins précise sur l’équipe type. Il reste à parfaire certains aspects au niveau de la cohésion et des automatismes. Nous allons bien évidement poursuivre le travail à Oran.

Il est possible de programmer un dernier match amical, sur place, avant la première journée du championnat», a déclaré Bouakaz dans les colonnes de la presse spécialisée. Même son de cloche chez les joueurs. «Le stage se déroule dans de bonnes conditions. Les joueurs appliquent à la lettre le programme du staff technique. On travaille d’arrache pied afin d’être prêts pour le début du championnat. Je pense sincèrement que cette année nous allons réalisé un bon parcours. Le MCO sera la surprise de cette nouvelle saison», a indiqué, pour sa part, la nouvelle recrue Elamali.

