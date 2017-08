Tirs de missiles nord- corÃ©ens vers Guam : Kim Jong-Un met le projet en pause

Kim Jong-Un a déclaré hier qu'il mettrait sur pause le projet nord-coréen de tirs de missiles près de l'île américaine de Guam, dans le Pacifique, mais a averti que cet exercice hautement provocateur irait de l'avant en cas de nouvelles «actions irresponsables» de Washington.

Aux yeux de certains analystes, ces commentaires du dirigeant nord-coréen constituent une possible porte de sortie pour désamorcer la crise alimentée par la guerre des mots entre le président américain Donald Trump et la Corée du Nord.

La Corée du Nord a menacé la semaine dernière de tirer quatre missiles au-dessus du Japon en direction du territoire américain de Guam, qui compte deux importantes bases militaires. Le jeune dirigeant a été informé de ce «plan visant à cerner Guam par le feu» lors de son inspection lundi du commandement de la Force stratégique chargée des unités balistiques, a rapporté mardi l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

Avant de donner un ordre, Kim Jong-Un a déclaré qu'il allait «observer encore un peu le comportement idiot et stupide des Yankees». S'ils «persistent dans leurs actions irresponsables et dangereuses dans la péninsule coréenne», la Corée du Nord prendra des mesures «telles que déjà annoncées», a-t-il ajouté. «Afin de désamorcer les tensions et d'empêcher un dangereux conflit militaire dans la péninsule coréenne, il est nécessaire que les Etats-Unis décident les premiers une option appropriée». Il semblerait que Kim Jong-Un fait ainsi référence aux exercices militaires conjoints annuels à grande échelle entre Séoul et Washington, qui doivent commencer prochainement.

Ces manœuvres ne manquent jamais de susciter l'ire de Pyongyang, qui les considère comme la répétition de l'invasion de son territoire.