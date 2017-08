AprÃ¨s la menace de Trump : Maduro mobilise ses troupes

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a mobilisé lundi des milliers de partisans et ordonné des exercices de l'armée dans tout le pays, après la menace de son homologue américain Donald Trump d'une intervention militaire pour régler la crise. «J'ai donné l'ordre à l'état-major des forces armées de préparer un exercice national, civique et militaire, de défense totale et armée de la patrie vénézuélienne» les 26 et 27 août, a annoncé le dirigeant socialiste face à la foule réunie à Caracas. Par milliers, les manifestants ont dénoncé les paroles de M. Trump qui ont provoqué un tollé en Amérique latine et alimentent la théorie du président Maduro d'un complot des Etats-Unis pour le renverser. Certains portaient des chapeaux haut de forme décorés de la bannière étoilée américaine et arboraient un écusson de Superman sur le torse, un costume censé représenter l'envahisseur américain. Au son de la chanson "Yankee go home!", les partisans du gouvernement, vêtus de rouge —la couleur traditionnelle du chavisme, le courant au pouvoir—, se sont rassemblés face au palais présidentiel. M. Maduro leur a demandé de se préparer à «défendre la paix, avec les chars, les avions, les missiles». «Nous allons vaincre la menace militaire de l'impérialisme nord-américain», a assuré le chef de l'Etat avant de crier, en chœur avec des milliers de ses sympathisants: «Trump go home ! Que l'on entende ça jusqu'à Washington». Plus tard, au cours d'une rencontre avec les ambassadeurs de plusieurs pays étrangers, M. Maduro a renouvelé sa proposition de «sommet présidentiel à huis clos» qui se tiendrait pour discuter de «la paix au Venezuela» et de la menace évoquée par Donald Trump.