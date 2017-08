Accord sur le NuclÃ©aire : TÃ©hÃ©ran menace de se retirer

S'adressant au Parlement qui doit valider son nouveau cabinet dans les prochains jours, le président réélu Hassan Rohani a par ailleurs présenté une série de mesures économiques et sociales qu'il compte mettre en place durant son second et dernier mandat de quatre ans. Conclu en juillet 2015 entre Téhéran et les grandes puissances, l'accord nucléaire prévoit que l'Iran limite son programme nucléaire à des usages civils en échange de la levée progressive des sanctions internationales. Mais l'administration américaine du président Donald Trump, hostile à cet accord favorisé par son prédécesseur Barack Obama, a imposé une série de sanctions juridiques et financières à l'Iran, non liées aux activités nucléaires. «L'expérience ratée des sanctions et de la coercition a mené les précédentes administrations (américaines) à la table des négociations», a déclaré M. Rohani, 68 ans, dans un discours télévisé. Mais si les Etats-Unis «veulent revenir à ces méthodes, assurément, dans un délai très court —non pas des semaines ou des mois, mais en jours ou en heures— nous reviendrons à la situation (d'avant l'accord) et nous serons plus forts», a-t-il averti. M. Rohani a souligné que l'Iran préfèrerait ne pas quitter l'accord nucléaire, qualifié de «modèle de la victoire de la paix et de la diplomatie sur la guerre et l'unilatéralisme», mais que cela n'était pas «la seule option». Pour le président iranien néanmoins, Donald Trump a prouvé au monde qu'il n'était «pas un bon partenaire». «Ces récents mois, le monde a vu que les Etats-Unis, en plus d'avoir constamment rompu leurs promesses concernant l'accord nucléaire, ont maintes fois ignoré des accords internationaux et montré à leurs alliés qu'ils n'étaient pas un bon partenaire», a-t-il martelé.

R. I.