Regard : Au secours, les moustiques arriventÂ !

Sale temps pour les humains que nous sommes. Des «soucoupes» volantes survolent notre ciel bleu et éclairci pour semer la terreur autour de nous. La paix et la sérénité fuient les quartiers et toute la ville, otages de ces envahisseurs qui font échouer les plus grands stratèges que notre génie ait pu monter pour repousser l’inévitable mal. Désormais, ça ne tourne pas rond, chez-nous. C’est même invivable dans notre territoire géo-spatial sous l’emprise de ces «monstres», ces suceurs de sang, armés jusqu’aux dents pour nous anéantir. À armes inégales, ils partent, tous les jours, à la conquête de nouvelles victimes. L’été, voilà une saison qui sied à ces intrus têtus et aveuglés par une haine affichée, à tout bout de champ, envers nos semblables. Le mot d’ordre est donné par des escadrons de moustiques qui transgressent les bonnes manières et les règles de bonne séance. Une menace pèse sur nous, avec ces petites bestioles qui cohabitent avec nous, résistant à tous les remèdes possibles et imaginables. Les pastilles, les bombes anti-moustiques et autres astuces ne donnent rien. Les résultats sont plus que décevants, il faut l’admettre. Ça saute d’ailleurs aux yeux. Même le passage du très attendu camion diffuseur de produit miracle, dépêché sur les lieux du «crime» pour réinstaurer la tranquillité et la sécurité perdues. C’est officiel, les moustiques reviennent, comme chaque été, en force. Impossible de retrouver le sommeil avec ces bestioles qui crient victoire. Aujourd’hui, il n’existe certainement point d’échappatoires rien qu’à voir toutes ces ordures jetées dans la natures ou encore ces caves en piteux état, devenues un risque pas seulement pour notre bien-être et notre confort, mais également pour notre santé. L’arrivée de la période de grandes chaleurs est mal vécue. Elle transforme nos jours et nos nuits en cauchemar, d’autant plus que l’été est favorable à la prolifération de ces nuisibles à la peau dure. Les moustiques semblent aimer les villes. Pour preuve, les razzia de ces insectes devenues chaque année, inévitables.



Samia D.

