Khenchela : 600 enfants bÃ©nÃ©ficient de sÃ©jours Ã  la mer

Un total de 600 enfants, issus de familles démunies de la wilaya de Khenchela, a bénéficié, depuis le 1er juillet, de séjours en bord de mer, a-t-on appris, lundi, du directeur de l’Office des établissements de jeunes (ODEJ), M. El-Djamaï Benzaïm. Répartis sur quatre groupes de 150 enfants chacun, les bénéficiaires de ces séjours en bord de mer, qui s’inscrivent dans le cadre du programme arrêté par le ministère de la Jeunesse et des Sports, sont dans leur grande majorité adhérents à des associations relevant de la DJS, a révélé la même source. Ces jeunes estivants ont pu bénéficier d’un riche programme de jeux récréatifs, d’animation culturelle, de loisirs et de sports au cours de leur séjour en mer sur les plages de «Bordj Baladia» dans la wilaya de Jijel et de «Collo» dans la wilaya de Skikda, a souligné le même responsable. Le même responsable a ajouté que bien que 600 enfants de la wilaya de Khenchela aient pu profiter de ce programme de vacances, ce chiffre restait «faible» par rapport aux 2.000 demandes émises initialement pour en bénéficier. Ce grand nombre de demandes pour bénéficier de séjours en mer est révélateur «du manque d’infrastructures de loisirs dans la wilaya de Khenchela», a estimé le directeur de l’ODEJ, soulignant que la seule piscine olympique dont dispose cette wilaya dans la commune de Ensigha ne peut à elle seule contenir la forte demande des jeunes pour ce genre d’infrastructure durant la saison estivale.



