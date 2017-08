SÃ©tif : route, canicule et feux de forÃªt

Les accidents de la route ont atteint la côte d’alerte, avec une augmentation très importante à mesure que le mercure monte.*

Décidément, rien ne semble décourager, et encore moins affecter la conscience de tous ces adeptes du volant qui vous donnent l’impression de rentrer dans les rangs l’espace d’un contrôle, mais qui n’en font qu’à leur tête une fois le pied sur l’accélérateur.

Bien que le nombre d’accidents ait diminué et que la wilaya de Sétif n’occupe plus une des marches du podium de la mort, reléguée même aux dernières statistiques de la Gendarmerie nationale de la 9e place en 2015 à la 12e place, et chutant d’avantage vers la 19e place au terme des 6 premiers mois de l’année en cours avec une baisse de plus de 30% des accidents, la route tue encore et n’est pas sans être le macabre théâtre d’accidents qui ne pardonnent pas, sachant de surcroît que le facteur humain continue d’être à l’origine de ces drames.

Les dernières statistiques relevées par les services de la Protection civile sont révélatrices à plus d’un titre, sachant que pour les 12 premiers jours du mois en cours, précise un communiqué de la direction de wilaya, 67 accidents engendrant la mort de 6 personnes et 110 blessés, le dernier ayant provoqué la mort sur l’artère principale, d’une vieille âgée de 75 ans.

Des statistiques qui font par ailleurs état pour les 7 premiers mois de l’année en cours de 1.208 accidents de la route ayant entraîné 36 morts et 1.603 blessés, sur les différents axes routiers de la wilaya, chiffre cependant en baisse de 81 accidents, 5 morts et 43 blessés par rapports à la même période de l’année dernière.

En cette période de canicule, précise en outre le communiqué, les services de la Protection civile sont intervenus depuis le début du mois de juin de l’année en cours, sur 360 départs de feu, dont 260 maîtrisés à leur début et 100 incendies ayant causé les pertes de 1.525 hectares de massifs forestiers, des maquis, ainsi que 4.310 arbres fruitiers et 20. 996 bottes de foin, cela indépendamment de 60 hectares de champs céréaliers.



F. Zoghbi