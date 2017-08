AÃ¯d et rentrÃ©e scolaire : inÃ©vitables dÃ©penses

Entre achat du mouton et fournitures scolaires, la facture peut s’avérer douloureuse pour les ménages à petite bourse. Et pour satisfaire toute la famille, nombreux sont les Algériens à s’endetter.

À peine deux semaines nous séparent de la fête de l’Aïd-el-adha, qui sera suivie par la rentrée des classes… Les ménages auront de nouveau à faire face à d’autres dépenses après la saignée causée par le mois de Ramadhan et la saison estivale. Une saison de grande consommation, rythmée par une succession d’événements et de fêtes (vacances, soldes d’été, mariages, Ramadhan... ). Cela dit, la plupart des bourses sont quasi vides. «L’été a impacté le budget des ménages, d’autant plus que nous sommes dans une phase particulièrement difficile économiquement. Pourtant, cela n’empêche pas les dépenses pour la fête de l’Aïd, quitte à s’endetter encore plus», explique Zahia, cadre dans une entreprise publique. La majorité des Algériens achètent le mouton du sacrifice, peu importe le prix, sans compter les autres dépenses réservées au foin et aux courses pour la fête de l’Aïd-el-Adha.

Plusieurs chefs de familles ont commencé déjà la balade d'un souk à un autre, à la recherche de la boule de laine qui convient à leur bourse, en vain. Les maquignons semblent bien déterminés à ne pas lâcher du lest. Des moutons à 45.000 dinars et plus. On croit rêver, c'est hors de portée. Difficile de tomber sur un prix raisonnable, en dépit de la disponibilité du cheptel et même en grand nombre. Tout le monde croit que les prix finiront par baisser d'ici l'approche de l'Aïd. En attendant, l'étau se resserre de plus en plus autour des parents dont les faibles revenus balancent entre achat du mouton et dépenses de la rentrée scolaire.

Cette dernière ne sera pas de tout repos pour les ménages... Une autre occasion pour «saigner» encore les maigres bourses des familles soucieuses de garantir à leurs enfants une éducation de qualité et des conditions d'études optimales. Les familles, qui ont été saignées durant le mois de Ramadhan, l'Aïd-el-Fitr et les vacances d’été seront encore obligées de subir les dépenses nécessaires inhérentes. La flambée des prix des fournitures scolaires fait déjà des mécontents parmi les familles au revenu modeste. Les pères de familles doivent débourser entre 6.000 et 12.000 dinars en manuels et autres fournitures scolaires pour chaque enfant scolarisé, selon l'âgé et le niveau scolaire. Dans le volet papeterie, les prix des cahiers (de production nationale) varient de 25 DA (32 pages) à 220 DA (384 pages). Pour les cahiers importés, il faut envisager 40% à 50% plus cher. Les trousses entre 100 et 350 dinars. Les prix des étuis de 12 crayons de couleur varient de 80 à 450 dinars (selon la qualité et la taille). Les stylos entres 10 et 150 dinars. Sans parler des tabliers et des cartables. Pour les tabliers, les prix vont de 350 dinars à 1.200 dinars, pour les produits chinois, et de 800 à 1.800, pour les tabliers de fabrication locale, et peuvent facilement atteindre les 3.000 DA pour les tabliers importés de l'Union européenne. Idem pour les cartables, dont le prix varie selon la qualité et l'origine. Ils sont entre 600 et 4.500 dinars. Une petite virée au marché de Bab El-Oued, où les étals de fournitures scolaires ont remplacé il y a quelques jours les étals de vêtements, nous a permis de constater que les parents préfèrent acheter les articles les moins chers, au détriment de la qualité. Le produit provenant de Chine, mais qui est demandé pour son design et ses couleurs attirantes pour les enfants. De plus, la gamme de produits est très large et à des prix selon les moyens de chaque consommateur, dit un vendeur. Autrement dit, les Algériens sont appelés encore une fois à casser leur tirelire et à passer à la caisse au prix fort d'un lourd fardeau qui se greffe à une mercuriale flambante et autres dépenses d'un Aïd qui commence à alimenter les discussions des pères de familles.

S. Sofi