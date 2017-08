Handball U19 / Mondial-2017 (Tour prÃ©liminaire - 5e et derniÃ¨re journÃ©e) : Lâ€™AlgÃ©rie Ã©liminÃ©e

La sélection algérienne de handball des moins de 19 ans (garçons) a été éliminée au Tour préliminaire du Championnat du monde qui se déroule en Géorgie, après sa défaite face à son homologue japonaise 29-21 (mi-temps : 17-10), lundi à Tbilissi pour le compte de la 5e journée du groupe B. Quatrième avec 2 points avant le déroulement de cette ultime journée de la phase de poules, l'Algérie ne pourra pas garder cette place, la dernière qualificative au Tour principal. Les Verts seront en effet dépassés, soit par la Géorgie (5e, 2 pts), soit par le Chili (6e, 0 pt) qui s'affronteront plus tard dans la journée. N'importe quel résultat entre Géorgiens et Chiliens écartera le Sept national de la course à la qualification. Outre le revers contre les Nippons, les joueurs d'Abdelkrim Bechkour comptent trois autres défaites face à la Géorgie (28-24), l'Allemagne (37-19) et l'Islande (37-27) pour une seule victoire devant le Chili (33-32).