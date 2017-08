Ã€ lâ€™occasion du 70e anniversaire de lâ€™indÃ©pendance de son pays : Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite son homologue pakistanais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue pakistanais, Mamnoon Hussain à l’occasion du 70e anniversaire de l’indépendance de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa volonté de continuer à œuvrer au raffermissement des relations bilatérales. «Il m’est agréable au moment où la République islamique du Pakistan célèbre le 70e anniversaire de son indépendance, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs de santé et de bien-être, et au peuple pakistanais frère davantage de progrès et de prospérité», a écrit le Président Bouteflika dans son message.

«Je tiens, également, à saluer les relations traditionnelles d’amitié unissant l’Algérie et le Pakistan et à vous renouveler mon entière disposition à œuvrer de concert avec vous au renforcement des relations bilatérales au mieux des intérêts de nos peuples frères», a conclu le chef de l’Etat. (APS)