Cultures vÃ©gÃ©tales : Une filiÃ¨re Ã  valoriser

A l’instar d’autres filières, la culture végétale constitue une valeur ajoutée à l’économie nationale par sa participation à la création de l’emploi. Le fait que le nombre de la population ne cesse d’augmenter, la consommation va par conséquent croître.

L’Algérie est dans l’obligation de mettre tous les moyens nécessaires pour satisfaire les besoins de la population et cela bien évidement par l’accroissement en quantité et en qualité de la production.

Dans ce cadre, un forum interprofessionnel des cultures végétales se tiendra le 12 octobre 2017 au palais des expositions (SAFEX), à Alger. Organisée par le GRFI Filaha Innove, en collaboration avec des partenaires institutionnels de la filière végétale, cette importante rencontre sera l’occasion d’échanger des expériences et le savoir-faire entre les principaux acteurs de la profession, œuvrant dans les sphères gouvernementales ou municipales ou travaillant dans des firmes privées ainsi que chercheurs universitaires et professeurs.

Aussi, il constituera une opportunité unique pour confronter les résultats de la recherche fondamentale et les progrès techniques avec les difficultés. Les organisateurs soulignent que cette journée sera entièrement dédiée à la présentation de synthèses sur les grands sujets d’actualité de cette filière: mécanisation de l’agriculture en Algérie, maîtrise de l’irrigation, semences, fertilisation et protection végétale, les innovations récentes au profit de ces filières.

Ce forum qui s’adresse en particulier à toutes les parties prenantes de la filière végétale, notamment les constructeurs et distributeurs de machines agricoles et les firmes de sélection et de multiplication de semences, sociétés d’agrochimie (fabrication de produits phytosanitaires et fertilisants), offre l’occasion de traiter plusieurs thématiques liées à cette filière dont la première session sera consacrée à la mécanisation de l’agriculture algérienne, un chantier prioritaire.

Il y a lieu de noter que la mécanisation a le potentiel d’accroître la production, d’améliorer le timing des opérations, de compenser les pénuries de main-d’œuvre et d’alléger la pénibilité des travaux agricoles. L’agriculture en Algérie souffre encore aujourd’hui d’une faible mécanisation, due, en partie, à la faible maîtrise des techniques nécessaires pour l’adoption et l’exploitation des machines agricoles de manière rentable. En parallèle, la fabrication locale de machines agricoles ne s’est pas suffisamment développée pour être en mesure de fournir des machines sophistiquées, a fortiori des tracteurs, ce qui a contribué à accentuer le problème de la mécanisation en Algérie.

Plusieurs questions seront soulevées, notamment sur les offres et sur les progrès en termes de machines agricoles disponibles pour l’Algérie, et comment accélérer la procédure de mécanisation…

Makhlouf Ait Ziane