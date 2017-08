Retour des populations, amÃ©lioration des conditions de vie lancement des PPDRIâ€¦ : Renouveau rural, pari gagnÃ© !

Après une dizaine d’années de « vacuum », conséquence d’un terrorisme qui a tout ravagé sur son passage, le monde rural revit, et l’on assiste depuis plusieurs années déjà à un retour massif des citoyens vers leurs lieux de résidence d’origine.

Un constat qui se vérifie de jour en jour, mais qui ne pouvait toutefois se concrétiser sans un accompagnement effectif des pouvoirs publics. Ceci s’est traduit par la mise en place d’un plan d’action spécial ayant pour finalité le renouveau rural à travers la politique du Renouveau agricole et rural, engagée en 2008, sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il a été décidé de mettre en place une stratégie bien réfléchie et dont l’objectif premier était d’abord d’inciter et d’encourager les citoyens qui on quitté les milieux ruraux à refaire le chemin inverse et ensuite les fixer dans leurs zones.

Bien évidemment, ceci ne pouvait être possible sans le retour de la sécurité. Une fois cette condition réunie, il fallait donc réfléchir sur les voies et moyens à même d’améliorer les conditions de vie des populations rurales, ce qui, faut-il le reconnaître, était tout sauf une sinécure.

Pour ce faire, le secteur de l’agriculture a, depuis quelques années déjà, lancé par milliers les projets de proximité de développement rural intégré (PPDRI), qui constituent l’un des axes majeurs du renouveau rural.

Ainsi, des actions salvatrices ont été réalisées en matière de mobilisation de l’eau, de désenclavement et d’amenée d’énergie et qui ont permis « d’améliorer » les conditions de vie et de revenus des populations et de développer des activités économiques souvent « créatrices » d’actifs, à l’image des vergers arboricoles et des petites exploitations d’élevage ainsi que la revivification des territoires enclavés ou abandonnés. En parallèle, les pouvoirs publics se sont attelés à garantir le minimum en terme d’infrastructures de base, à l’image de la réalisation des routes, d’écoles ou encore des centres de santé.

Et surtout le lancement d’un ambitieux programme de réalisation de milliers de logements ruraux. Cette stratégie a permis d’améliorer les conditions de vie à près de 5 millions de personnes et de contribuer à préserver une superficie de 8,2 millions d’hectares, situés dans les zones de montagnes, les espaces steppiques et les zones sahariennes, partant du principe que l’agriculture et le développement rural vont de pair. Certes, tout n’est pas rose et des insuffisances ont été observées, mais force est d’admettre que les choses ont beaucoup évolué —dans le bon sens s’entend—, ne serait-ce que la joie de vivre qui a fini par gagner un grand nombre de « ruraux », après des années de feu et de sang. D’ailleurs, les objectifs des contrats de performance du renouveau rural pour la période 2009-2014 ont touché plus de 900 communes, 4.220 localités, 1,1 million de ménages ruraux pour un total de 6,6 millions de populations. Ce qui n’est pas rien.



4.220 localités et 6,6 millions de personnes concernées par le renouveau rural



Deuxième volet du cadre stratégique défini, et construit sur la base d’une approche « novatrice » du développement rural, les PPDRI ciblent prioritairement les zones où les conditions de production sont les « plus difficiles » pour les agriculteurs, tels les montagnes, la steppe et le Sahara, et visent à « réinsérer », dans l’économie nationale, les zones « marginalisées » en mettant en valeur les ressources locales et les produits du terroir jusque-là négligés.

Ces zones sont ainsi appelées à devenir une source potentielle d’exportations agricoles algériennes. Pour concrétiser ces objectifs, le Renouveau rural a fait appel à deux outils. Il s’agit du Système d’information du programme de soutien au renouveau rural (SI-PSRR) et le Système d’aide à la décision pour le développement durable (SNADDR).

Avec 979 communes qui relèvent de territoires ruraux sur un total de 1.541, la population rurale représente aujourd’hui plus de 40% des Algériens. Après une phase pilote en 2007 et une phase de consolidation en 2008, le Renouveau rural a connu, une année plus tard, une généralisation des projets de proximité de développement rural intégré.

Des objectifs des contrats de performance du renouveau rural ont été assignés pour la période quinquennale 2009-2014. Il s’agit de la réalisation de plus de 12.140 PPDRI, répartis sur quatre thèmes fédérateurs, dont plus de 1.600 projets de modernisation des villages et des Ksour, 3.467 projets liés à la diversification des activités économiques, 6.205 projets en relation avec la protection et la valorisation des ressources naturelles et 868 projets de protection et de valorisation du patrimoine rural matériel et immatériel.

S.A.M.