M.â€ˆBouchraya Hamoudi Bayoune : Â«Â La cause traverse une Ã©tape sensible et dÃ©licateÂ Â»

L’ambassadeur de la RASD à Alger, Bouchraya Hamoudi, et des représentantes d’associations et d’organisations de la femme algérienne et sahraouie, ont affirmé que la cause sahraouie traverse actuellement une étape «sensible et délicate», appelant l’Union africaine à «prendre des décisions coercitives en imposant des sanctions économiques, voire militaires, pour amener l’occupant à appliquer la légalité internationale et engager les négociations de paix sans conditions préalables». De plus, cette situation sensible exige des démarches régionales et internationales pour faire pression sur le Makhzen et l’amener à se conformer à la légalité internationale, tout en appelant à trouver de nouveaux mécanismes pour faire connaître l’ampleur de la résistance du peuple sahraoui, ainsi que le droit de la femme sahraouie bafoué.

Dans une allocution prononcée lors d’une rencontre de soutien à la résistance des femmes sahraouies, organisée par la commune d’Alger-Centre, en jumelage avec la ville d’El-Ayoun occupée, au centre culturel Larbi-Ben-M’hidi, en coordination avec le secrétariat national de l’Union nationale des femmes algériennes (UNFA), l’ambassadeur a souligné que le royaume du Maroc est « actuellement membre de l’Union africaine (UA), il est dans l’obligation d’appliquer ses résolutions. Pour sa part, la secrétaire générale de l’UNFA, Mme Nouria Hafsi, a mis en avant «le rôle avant-gardiste de la femme sahraouie dans l’édification des institutions de l’Etat sahraoui et pour la libération des territoires sahraouis de l’occupation». Cette occasion se veut aussi, a souligné Mme Hafsi, «un rappel des exploits de la résistance de la femme algérienne contre le colonisateur français, tout comme l’engagement de la femme sahraouie qui a combattu le colonisateur espagnol et continue sa lutte contre l’occupant marocain. Une lutte qu’elle a menée au quotidien, par des actions pacifistes, en dépit des exactions commises à son encontre».



Violations des droits de l’homme



De son côté, Mme Fatima El Mahdi, secrétaire générale de l’Union nationale des femmes sahraouies (UNFS), a évoqué la situation dans les régions occupées, les violations marocaines des droits de l’homme et la résistance de la femme sahraouie. Mme El Mahdi a en outre évoqué le Congrès de la Soummam qui sera commémoré le 20 août, affirmant que les femmes sahraouies célèbrent cette date symbole qui représente pour elles «le principe du sacrifice, de la liberté et de la dignité, des principes qui font la force de l’Algérie, connue à travers le monde pour ses positions fermes et son soutien aux causes justes». Elle a par ailleurs fait part de sa préoccupation quant à la situation dans les territoires sahraouis occupés, soulignant que le peuple sahraoui continue d’endurer les pires souffrances. La femme sahraouie, a-t-elle dit, restera toujours au devant de la scène et poursuivra la lutte jusqu’à la libération. Mme El Mahdi a rappelé les acquis du peuple sahraoui pour le triomphe de sa cause grâce notamment au soutien du peuple et des autorités algériennes, qualifiant l’expulsion vendredi d’une délégation du Maroc de la conférence des parlements africains d’exploit, qui s’ajoute aux acquis diplomatiques de la cause sahraouie.

